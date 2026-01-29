除夕限定錯過不再！韓籍啦啦隊大集合 7大女神炸裂《民視第一發發發》舞台

四季線上／陳軒泓 報導

2026《民視第一發發發》之「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈 PK 單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持，其中一段規劃數個月、砸下重金，邀請天花板等級當紅人氣韓國啦啦隊女神合體演出，成員一字排開驚見南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇都在其中，獨家限定組合將在除夕夜魅力登台！

韓國啦啦隊女神齊聚《民視第一發發發》熱舞嗨翻全場

除夕夜限定！韓國啦啦隊女神天花板組團

此次啦啦隊女神們齊聚一堂，將帶來二段不同曲風的熱舞表演，將近 4 分鐘的組曲演出，由 7 位夢幻等級的女神們為電視機前的觀眾應援，把球場髮香區直接搬進攝影棚，勢必引發高潮，面對來勢洶洶的組合，與其進行 PK 賽的女星賴慧如則笑言自己要「1打7」，必須搬出絕佳的表演內容和女神們對抗，節目精彩可期。

上排左起：李晧禎、金賢姈、金泰琳；下排左起：安芝儇、南珉貞、Mingo、李貞潤

南珉貞領軍不可能的卡司 獨家合體展誠意

擔任 2 次《綜藝新時代》節目來賓的南珉貞分享，看到主持人阿翔不陌生，這次有機會帶領這麼優秀的啦啦隊夥伴在除夕夜表演，心情緊張又開心，團員們也紛紛表示這次的獨家合體在《民視第一發發發》，來錄影看到環境跟場景感受到滿滿台灣過年氣氛，還拿了很多紅包非常開心，至於練舞最難的地方，則是大家都身處不同球隊，也有各自的工作，坦言要在一起練舞很困難，但他們展現誠意把最美、最棒的一面獻給台灣觀眾，開心迎新年。

韓籍啦啦隊女神組除夕限定團，在《民視第一發發發》獨家呈現

