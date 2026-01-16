除夕餐廳爆桌 改攻年菜外帶

連鎖花雕雞名店“廚房有雞”的年菜外帶精緻小巧，四至六人也可輕鬆享用。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

馬年除夕是二月十六日，幾乎有推出除夕團圓宴的餐廳已全部客滿，各大餐廳或飯店退而求其次改攻年菜外帶市場，滿足不會調理圍爐「大菜」的家庭主婦，只要買回來加個熱，再適當的擺盤，也可變成一手好廚藝的好媽媽或好媳婦。

近幾年很多家庭年夜飯不在家裡吃，改到外面找餐廳圍爐，以永康桂田酒店為例，全飯店加起來一百八十桌，去年十月就滿訂，很多更是今年吃完、馬上預訂明年，即使大學路的西餐名店「轉角」、兩家連鎖店的花雕雞名店「廚房有雞」也都是除夕夜早被滿訂。

桂田酒店的年菜外帶重現台灣辦桌菜風華。（記者陳俊文攝）

團圓宴吃不到，改買外帶年菜在家享用也是家庭主婦的最佳選擇。很多都是點選幾客自己處理不來的大菜，像佛跳牆、魚翅等，自己再搭配幾道簡單的料理，也能成就一桌美滿團圓宴席。

廚房有雞負責人高彤表示，所有年菜外帶都是當日新鮮現做，讓大家在家能輕鬆享用高檔食材、做工繁複的年菜美食。去年起，廚房有雞年菜外帶除招牌的花雕雞之外，還導入粵菜系統，從四人至十人都有套餐式的外帶年菜可以選擇，「福滿滿套餐」六千元有找，九至十人的「饗團圓套餐」也是八千元有找，客單價比飯店低很多，東西卻很實在。

桂田酒店「金馬榮躍慶團圓」道地台南經典年菜外帶，仍由行政主廚高文強率領副行政主廚陳錫熙與中餐主廚彭玉麟聯手打造。三位主廚累積近半世紀的廚藝底蘊，重現台南手路菜精神，六人份年菜每套八千九百九十九元，從彈牙的烏魚子、九孔、鹹香封肉、酥香八寶丸、玫瑰油雞到台式一品魚翅羹、五柳枝海上鮮、和風海大蝦米糕、古早味南靖雞，道道再現辦桌菜風華。一月三十一日前預購整套年菜外帶，再加贈「檸檬糖霜蛋糕」。