除夕餐廳訂位秒殺！民眾提前14小時排隊 吃2小時狂漲千元

百貨外排隊搶除夕夜晚餐。（圖／TVBS）

除夕夜餐廳預訂熱潮來襲，全台各大知名飯店及百貨公司內的自助餐廳除夕晚餐時段幾乎全被搶光。民眾為搶位不惜前一晚九點半就開始排隊等候，只為確保能在除夕夜享用一頓豐盛的自助餐。業者紛紛推出應景菜色，但也普遍調高價格，平均漲幅約1000元，且因分為兩個餐期，用餐時間較平日減少1至2小時。即便如此，包括號稱最難訂的「島語」在內的知名餐廳仍是一位難求，顯示民眾對除夕圍爐的重視。

百貨外排隊搶除夕夜晚餐。（圖／TVBS）

在週一這天，百貨公司外已排起長長人龍，民眾爭相預訂除夕晚餐的自助餐。有些熱門餐廳如「吃到飽南霸天」開放訂位時，甚至有民眾提前14小時，在前一晚九點半就來排隊，深怕訂不到位置。漢來海港餐廳已開放春節訂位，最熱門的除夕晚餐時段迅速被搶光。餐廳表示今年將推出應景菜色，但想品嚐的民眾若手腳慢了，只能選擇其他時段。天母SOGO同時也排起長隊，人龍直接包圍整個百貨公司。

廣告 廣告

除夕晚餐價格普遍上漲，天母店每人收費2280元，其他分店則為1980元，比平常貴800至1100元左右。由於分為兩個餐期，用餐時間也比平常少2小時，但訂位依舊全滿。

除夕夜晚餐比平常貴千元。（圖／TVBS）

號稱最難訂自助餐的「島語」開放訂位後立即秒殺。除夕當天改為兩個餐期，每人收費3290元，比平時貴了1200元，用餐時間則減少1小時。吃到飽業者鍾昀燕表示，除夕餐價會比平常假日稍微貴個1000多元，主要是因為會供應應景菜色，而且在食材的挑選上也會比以往更高端一些。

其他知名自助餐廳也不遑多讓。喜來登十二廚除夕夜分兩個時段，用餐時間少1小時，但需多付1390元。欣葉日本料理晚餐只能吃2小時，價格多500元。六福萬怡用餐時間少1.5小時，也需多花1100元。這些餐廳的除夕晚餐時段全都已經訂滿。

除夕夜晚餐比平常貴千元。（圖／TVBS）

對於除夕晚餐的選擇，民眾意見不一。有人表示一個人的價位大約1000元，也有人認為除夕不會想來吃自助餐，因為有時間限制。還有民眾表示過年要有氣氛，比較喜歡吃熱鬧一點的，像圍爐或中餐類、合菜類的。

此外，饗賓集團旗下的旭集除夕晚餐價格為3190元，用餐時間2小時，雖然比平常貴1200元，但全台七間門市在開放訂位後兩小時內就被搶光。為了過好年，民眾預訂除夕晚餐的手腳都非常快，想在除夕享用自助餐的民眾，看來只能明年請早了。

更多 TVBS 報導

芭樂貴桑桑！ 內湖2顆破百元 天母3顆600元

美國人吃不到義大利麵了？川普計劃課107%關稅 義廠商擬撤走

「肚子餓！」台中男颱風夜討飯遭拒嗆沒同理心 丟菜刀翻檯扁人

好市多黑鑽快衝！萬元內住泰國度假村 早鳥再享8000抵用券

