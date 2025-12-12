除夕餐桌美食卡位戰開打 晶華超強推出11款年菜外帶套組迎「佔」年菜商機！



台北晶華今年共推出11款豐盛的圍爐外帶饗宴

【旅遊經 洪書瑱報導】

再過二個月就要迎來2026年馬年的到來，由於社會變遷，餐廳圍爐、年菜外帶，成為餐飲界龐大商機，尤其是年菜外帶，大戰已悄悄開打，其中因美食飯店聞名「台北晶華」，今年的年菜相當多元，集合了各種菜系，以「五星圍爐 × 多國料理」為題，集結晶華軒、宴會廳、蘭亭、三燔、ROBIN’S、故宮晶華以及北投泉源閣等七大餐廳主廚，聯手推出涵蓋粵、滬、川、台、日式鍋物，以及西式節慶經典在內的11款年菜外帶套組，即日起至2026年2月9日中午12點於館內外各餐廳以及「晶華美食到你家」電商平台等開放訂購。其中六人份桌菜套組12,800元起、單點佳餚1,080元起。12月31日前訂購並付款者可享9折優惠外，還可獲贈價值1,298元的栢麗廳平日下午茶券乙張，2026年1月31日前預購年菜套組、年禮或晶華軒萬元以上單品亦有9折優惠。



滬川鮑魚龍蝦團圓宴



今年農曆新年假期長達9天，令人相當期待，也象徵返鄉與團聚型消費預期大幅升溫，海外返台的家族餐敘需求也蓄勢待發，在除夕與年節期間各餐廳一位難求的情況下，同樣由主廚團隊當日烹煮的熟食外帶年菜，成為許多重視美味、過節儀式感與團聚氛圍的消費者圍爐首選。晶華酒店推出的11款年菜套組兼具傳統象徵與跨文化饗宴。其中，主打川、滬菜系的蘭亭餐廳推出「滬川鮑魚龍蝦團圓宴」以滬式功夫前菜鋪陳開場，集結陳醋海蜇頭、無錫脆鱔柳、紹興釀醉蝦、桂花蜜蓮藕、翡翠椒鑲肉與千層燒素鵝等經典小品，搭配鐵人乾燒鮮龍蝦與紅煨鮑皇東坡肉，再以桂花紫米甜八寶做收尾，呈現濃厚舊上海年味。









粵式花膠鮑魚團圓宴

宴會廳主廚掌杓、廣受市場歡迎的「總鋪師鮑魚白鯧圍爐宴」則以台式宴席文化為底，端出溏心烏魚子、醬漬九孔鮑、五味嫩軟絲、黃金蟳仔糕、麻辣金錢肚與沙薑文昌雞組成的台式滿漢集，搭配如意椒鹽煎白鯧與壺底油蔥燒龍蝦，最後以花開富貴甜芋泥畫龍點睛，展現辦桌時代的澎湃豪邁。喜愛粵式風味的饕客，則不可錯過由晶華軒規劃推出的「粵式花膠鮑魚團圓宴」，以蜜汁烤叉燒、明爐脆燒鴨、紅油千層峰、翡翠玉帶子、拾香海參絲與XO醬鮮冬筍六款經典粵式小品開場，搭配老火鮑魚花膠燉全雞、魚躍龍門煎白鯧與避風塘帝皇蝦球，最後以燕窩焦糖蛋塔為團圓餐桌添上溫潤而貴氣的結尾。

頂級宴席方面，晶華軒團隊另規劃出「晶華軒頂級佛跳牆宴」，集結日本關東刺參、瑤柱、鮑魚、花膠等珍稀食材打造的極品佛跳牆，以古法燉煮重現豪門宴席氣勢，搭配龍蝦麻婆豆腐、婆參扣元蹄以及燕窩焦糖蛋塔，是闔家圍爐的豪華首選。三燔本家則推出「三燔鱈蟹海陸圍爐宴」以及「龍蝦海陸日式如意鍋物宴」，主打鮮活鱈場蟹、螯龍蝦、活鮑魚、生蠔等時令海味，搭配昆布湯底與獨家達人醬料，讓消費者能在家輕鬆重現日式鍋物的暖心儀式感。

若偏愛帶有復古辦桌靈魂的手路宴，北投泉源閣推出的「泉源閣澎湃海陸家宴」則以古早味酒家手路菜呈現，深受喜愛懷舊滋味與長輩偏好台式風味的族群青睞。而結合國宴手法與文化底蘊的「故宮晶華鮑魚御膳宴」則以螺頭膠桶燉烏雞、蠔皇鮑魚海參燴北菇與蒜圓香燜龍虎斑等端上餐桌，詮釋道地御膳風範。









晶華_冠軍前付滿漢集







晶華軒乾鮑刺參頂級盆菜，使用了外型宛如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣26頭吉品鮑魚。







晶華軒頂級古法佛跳牆







年禮_步步高昇蘿蔔糕禮盒，每份1,080元







年禮_花開富貴甜芋泥禮盒，每份1,080元





除了11款圍爐套組外，台北晶華還有多款粵、台、滬式經典料理包括晶華軒頂級古法佛跳牆、乾鮑刺參頂級盆菜、冠軍前付滿漢集、壺底油蔥燒龍蝦、紅煨鮑皇東坡肉、花開富貴甜芋泥等品項亦可單點選購，讓消費者可以依照家庭人數、長輩偏好與節慶需求自由組合，打造最契合自家風格的「客製圍爐宴」。另也同步推出多款能為年節餐桌增添亮點的五星年禮，包括：極致肋眼牛排禮盒、晶華珍饌鮑魚禮盒、鳳梨澄沙奶黃香檳茶禮盒等，方便民眾送禮自用！

以上圖片：台北晶華提供