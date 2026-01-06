除夕《紅白》超狂卡司曝！林志穎睽違16年驚喜回歸 最強男團也來了

記者蔡維歆／台北報導

林志穎受邀上紅白。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於115年1月31日（六）在台北小巨蛋登場，最受觀眾期待的首波卡司名單正式曝光！除年年備受矚目的海外卡司，日本人氣男團King & Prince確認登台之外，華語陣容同樣星光熠熠，包含「小旋風」林志穎，「玉女掌門人」蘇慧倫，以及多組獲金曲獎肯定的實力派卡司：天團動力火車、人氣樂團 TRASH、告五人，與最佳新人 someshiit 山姆，並集結年度華語流量歌手JUD 陳泳希、黃偉晉、Feng Ze 邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等等華麗卡司陣容。

蘇慧倫外表凍齡。（圖／台視提供）

King & Prince今年將來到台北小巨蛋與觀眾一同迎接春節，兩人更是首度以團體之姿在海外演出，永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」，除了舞台演出外，兩人對美食同樣充滿了憧憬，紛紛表示想去逛夜市，曾於4月來台舉辦見面會的永瀬廉也特別推薦小籠包，笑說：「這次想和海人一起吃！」

King & Prince今年將來到台北小巨蛋與觀眾一同迎接春節。（圖／台視提供）

「小旋風」林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」，這次將帶來出道以來的經典代表作，林志穎期望不論是熟悉他作品的老朋友，抑或第一次認識他的年輕觀眾，都能一同享受《紅白》舞台帶來的感動，林志穎也透露音樂和影視作品的規劃皆持續進行中，期盼未來能分享更多好消息，而迎接新一年的忙碌節奏之前，他也格外珍惜與家人團聚的時光，表示：「過年最重要的是有家人的陪伴。」

