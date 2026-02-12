除夕10大禁忌！做錯害破財 命理師揭「開運秘訣」：整年有錢花不完

記者鄭玉如／台北報導

除夕10大禁忌，如忌打碎物品、說髒話、入夜前洗澡等，小孟老師提醒，遵守可避倒楣，並分享除夕開運法。（圖／記者李紹宏攝影）

2月16日除夕又稱大年夜，是農曆年的最後一天，有些禁忌不得不注意。命理專家小孟老師列出「除夕10大禁忌」，例如別打碎物品、不要說髒話、入夜前洗澡等，避免倒楣一整年，另外加碼「2026除夕開運法」，核心在於「除舊布新、增添財氣」。

小孟老師在臉書粉專表示，禁忌會隨著信仰與時間改變，但過年時仍要注意，心裡也比較舒坦。

1、忌打碎物品：代表會破運、破財。

2、忌拿剪刀：代表剪掉財運。

3、忌倒污水、倒垃圾：古時不像現代有垃圾集中處理，可能是隨意丟棄，據說亂倒垃圾和污水，可能會噴濺到路過的神，因而使人倒楣。

4、忌說髒話：代表脾氣不好，倒楣一整年。

5、忌過早睡覺：守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

6、忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7、忌咬斷長年菜：除夕圍爐時，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，一口吞入再慢慢咀嚼。

8、吃魚留頭尾：圍爐吃魚時，需留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9、入夜前洗澡：衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10、忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：該習俗在馬來西亞比較盛行，而在台灣，忌晾曬衣物則主要是農曆七月。

小孟老師分享2026除夕開運法，建議在除夕當天18:00、20:00、21:00或22:00的吉時洗澡，以去除晦氣，另外，餐桌上準備魚、雞、長年菜、水餃、豬腳、火鍋、年糕、烏魚子等「8大富貴菜」招財，並在家中4個角落撒幣增強財運，同時務必清理枯萎的盆栽、破損家具等廢物。

再者是「財運加強術」，可以嘗試「角落撒錢」，除夕晚上在家中4個角落撒錢幣，撒越多錢幣越好，無論何時都可以，隔天再拾起，代表「有錢花」；或是「除夕紅包法」，準備現金1010元放入紅包袋，置於床下並睡10天再花掉，代表十全十美；最後是「除夕大掃除」，丟掉發霉衣物、枯萎盆栽、破裂玻璃、損壞燈泡、壞掉電器、破損家具、沒魚的魚缸、舊毛巾及馬桶刷。

