除溼機「插頭沒拔」延燒8戶 災戶嘆：這年難過

台中市太平區5日晚間驚傳嚴重火警，光興路一處巷弄內的連棟民宅發生大火。（圖／東森新聞）





台中市太平區5日晚間驚傳嚴重火警，光興路一處巷弄內的連棟民宅發生大火。起火原因疑似為一台老舊除濕機，雖已關閉電源但「插頭未拔」，導致電線走火釀禍。由於現場巷弄狹窄，加上東北季風助長火勢，大火迅速延燒波及8戶人家，造成3人受傷送醫、11人無家可歸。眼看農曆春節將至，一生心血卻付之一炬，受災住戶不禁感嘆，這個年恐怕難過了。



火警發生於5日晚間7時51分，火舌與濃煙瞬間竄升，照亮夜空，景象怵目驚心。目擊民眾表示，當時先是聽到宛如氣爆的「砰砰」聲響，隨即發現一樓竄出火光。儘管附近居民第一時間試圖拉水管自救，但火勢太過猛烈，根本無濟於事。消防隊獲報後雖於5分鐘內趕抵現場，卻因巷弄過於狹窄，消防車輛無法進入，隊員只能接力布設長達400公尺的水線灌救，歷經2個半小時才將火勢完全撲滅。

曾姓屋主無奈表示，起火的除濕機機齡老舊，事發當時雖然電源是關閉狀態，但插頭並未拔除，沒想到竟會引發火災。屋主母親受訪時也語帶哽咽地提到，當時孫女剛洗完澡出來便發現除濕機起火，嚇得大聲呼救，過程中孫女也不慎遭到嗆傷。



這場意外共造成一名16歲少女、一名男子及一名行動不便的長者共3人受傷送醫，所幸治療後無大礙。然而，火勢延燒導致8戶民宅嚴重受損，11名住戶頓失安身之所，只能暫時安置於旅館或投靠親友。面對家園燒成廢墟，曾姓屋主感嘆，全家人現在只能暫住在賓館，對於未來感到茫然，直言這個年難過了。屋主母親也悲痛表示，雖然人平安是萬幸，但看著錢財與物品全數燒光，後續生計與重建之路恐將相當艱辛，期盼外界能給予協助。



針對受災戶困境，當地戶政事務所將協助補辦證件，相關單位亦會核發每戶最高10萬元的災害救助金，台電人員也正積極搶修電力。受災住戶在農曆年前夕遭逢巨變，不僅得忙著清理家園，更面臨無電可用的窘境，處境令人鼻酸。

