除濕不等於防霉！ 防霉香氛卡打造居家深呼吸空間

打破「除溼等於防霉」的迷思，專業防霉大廠YCM攜手居家生活品牌Goodies＆co.，推出防霉抑菌香氛卡。（圖／擷自三立新聞網YT）





冬季濕氣大爆發，台灣家庭最怕的發霉問題又來了！每到冬天，台灣迎來濕冷氣候，平均濕度高，忽晴忽雨、日夜溫差大的情況，冬季反潮現象讓人頭痛不已，就算除濕機開24小時，效果也有限。

YCM黴菌研究中心總監邱新惠Ada指出，濕氣一旦被鎖在家具、布料與密閉空間中，就為黴菌提供了理想的繁殖環境。從生態視角來看，黴菌生長有三個很重要的關鍵，第一個是微環境濕度，水氣大多會附著在像是牆角衣櫥，及包包裡面這些地方，這幾個地方的濕度比一般環境濕度再高10%到20%；第二是環境裡存在的黴菌孢子，並不會因為除溼就消失，因為黴菌就是大自然的產物，只要一有適合的生長環境，它就會復發；第三個也是很多人忽略的部分，就是材料本身也是黴菌的養分，像是紡織品、皮革，甚至是衣櫥的木材，都是黴菌可以利用的生長條件。綜合上述三大重點，也是民眾常常覺得，明明已經很努力在做除霉、除濕，可是卻一直無法根除的原因。

冬季反潮讓人好困擾，防霉抑菌香氛卡能有效釋放對黴菌的抑制分子，降低黴菌活動力。（圖／擷自三立新聞網YT）

破除「除濕等於防霉」的迷思，專家指出，要真正有效防霉，得從源頭抑制黴菌活性做起，如果等長出來再清，往往更容易春風吹又生。為了解決「黴菌」這個臺灣環境的大難題，居家生活品牌 Goodies＆co.，攜手國際防霉權威YCM旗下品牌，推出聯名「90日極效防霉抑菌香氛卡」。邱總監指出，這款防霉抑菌香氛卡擁有YCM獨家的專利技術，它是一個主動防護型的設計，能夠持續有效的釋放對黴菌不友善的抑制分子，降低環境中黴菌的活動力，對人體及環境都相當友善，此外，這款防霉抑菌香氛卡不需要插電，就能長時間且穩定的發揮效用，成為民眾日常防霉的一道防線。

邱新惠總監進一步表示，這款由Goodies＆co. x LabAvo合作推出的防霉抑菌香氛卡，只在citiesocial的平台販售。它最大的優勢就是透過可99.9%抑菌防霉的精油分子，真正做到「在黴菌生成前就先一步阻止」，更經過SGS、ITS、USP-51等第三方科學檢驗。設計核心除了從根本去抑制黴菌生長，也希望擁有清新宜人的味道，因此特別研發了兩款獨家香調，分別有以雪松、迷迭為主的木質調，及融合綠茶、檸檬等清新氣息的檸檬紅茶香調，在防霉的同時，也讓居家空間氣味更加宜人。

聯名防霉抑菌香氛卡，特別研發兩款獨家香調，讓居家空間氣息更加宜人。（圖／擷自三立新聞網YT）

專家提醒，冬天防霉不能只靠濕度控制，運用長效專業的防霉抑菌香氛卡，協助建立抑菌環境，避免黴菌反覆找上門，創造可以大口深呼吸，乾爽的居家空間。瞭解更多：https://citiesocial.co/3f0Nw



