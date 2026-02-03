除濕時千萬別把門關死！少做「1動作」恐發霉生菌 10大隱藏死角報你知

針對潮濕天氣，專家分享了除濕機的「10大黃金使用法則」，助您徹底杜絕發霉與過敏原。示意圖／取自photoAC

春節前夕，挨家挨戶無不進行大掃除，許多家庭忙著拉開窗簾、撣去灰塵。然而，你是否覺得明明打掃過了，家裡還是不夠乾淨？AO.com的吸塵器專家沃倫（Joshua Warren）指出，大多數清潔愛好者都忽略了家中「吸塵器其實可以清理」的死角。同時，針對潮濕天氣，專家也提出了除濕機的「10大黃金使用法則」，助您徹底杜絕發霉與過敏原。

吸塵器不只能吸地板！專家揭10個易忽視的清潔死角

沃倫指出，善用吸塵器的各種刷頭配件，不僅能讓打掃更輕鬆（不用跪在地上擦），還能保護家電與家具。以下是10個你應該用吸塵器清理的地方。

廣告 廣告

1.滾筒式乾衣機：除了清理絨毛過濾器，應使用縫隙吸嘴清潔所有邊角，防止棉絮堆積造成危險。

2.窗簾：拆洗窗簾是大工程，專家建議直接使用刷頭配件吸走灰塵，既省力又能延長窗簾壽命。

3.百葉窗：手動擦拭百葉窗是許多人的噩夢，使用刷子配件可以輕鬆去除灰塵，保持光亮。

4.踢腳板與木工裝飾：使用軟毛刷附件，無需跪地擦洗，灰塵直接被吸入機器，是超高效的除塵方式。

5.固定式軟墊家具（沙發）：定期用軟墊吸頭清潔，可防止灰塵滲入織物深層，別忘了順便吸一下坐墊下方。

6.天花板：抬頭看到高處的蜘蛛網了嗎？利用長吸頭配合軟毛刷，從頭頂上方開始清理，輕鬆解決難以觸及的角落。

7.燈具與燈罩：對於精緻織物或怕水的飾面，吸塵器的軟毛刷是最佳清潔工具。

8.床墊：床墊與床底容易積聚塵蟎與皮屑，使用專用吸頭或軟毛刷是保持床鋪清新的好方法。

9.精密電器：電腦主機、鍵盤或冰箱冷凝器線圈等不宜接觸水的電器，用軟毛刷吸塵最為安全。

10.抽屜與衣櫃：剛整理完雜物的抽屜與衣櫃深處，其實積滿了灰塵，趕緊用吸塵器吸一遍。

善用吸塵器的各種刷頭配件，不僅能讓打掃更輕鬆，還能保護家電與家具。示意圖／取自freepik

告別室內潮濕！除濕機10大黃金守則

除了除塵，控制濕度也是春季保養房屋的關鍵，專家列出以下10條除濕機使用規則，確保機器發揮最大效用並節省電費。

1.預防勝於治療：不要等到牆壁發霉或窗戶結露才開機，日常生活（呼吸、烹飪、淋浴）都會產生水氣，應主動除濕。

2.善用智慧控制：選用具備濕度偵測的機型，在濕度低時自動關閉，既省錢又省時。

3.設定最佳濕度：建議將濕度設定在30%至50%，過高會發霉，過低則太乾燥易滋生細菌。

4.定期清空水箱：每天清空集濕盒，確保機器始終處於最佳工作狀態。

5.室內晾衣必開：濕衣服在乾燥過程會蒸發約5公升的水分，務必開啟除濕機，避免這些水氣轉化為黴菌。

6.保持房門微開：與一般認知不同，除濕機運作時應將房間門稍微打開，促進空氣流通，讓機器能吸入更多潮濕空氣。

7.關注朝東牆面：朝東的牆壁日照較少，最冷也最易結露，建議將除濕機移動至朝東的房間加強除濕。

8.定期清潔濾網：髒污的濾網會降低除濕效率，務必定期清洗。

9.遠離牆壁擺放：除濕機靠通風口吸排氣，切勿貼牆放置，以免堵塞風口降低效果。

10.注意用電安全：除濕機同時涉及水與電，使用時需格外小心，並嚴格遵守安全注意事項。



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」