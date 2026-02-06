除濕機不刷釀細菌溫床！專家警告：恐引發「加濕器肺」

生活育兒專家豆豆媽咪透過臉書粉絲團「豆豆媽咪健康生活家」發文警告，民眾若僅將除濕機水箱倒空而未徹底刷洗，恐讓家中變成細菌培養皿，嚴重時可能引發「加濕器肺」等呼吸道疾病。

除濕機水箱內出現一圈滑膩的粉紅色黏液時，常誤以為是水垢，實際上卻是「黏質沙雷氏菌」與生物膜的組合物。（圖／翻攝 豆豆媽咪臉書粉專 ）

豆豆媽咪指出，許多人發現除濕機水箱內出現一圈滑膩的粉紅色黏液時，常誤以為是水垢，實際上卻是「黏質沙雷氏菌」與生物膜的組合物。她強調，這種黏液僅用清水沖洗無法去除，若放任不管，除濕機運轉時會將細菌和黴菌孢子吹散至室內，導致使用者出現「越除濕越過敏」的現象。

針對網路流傳在水箱內放置鋁箔紙或硬幣的抑菌方法，豆豆媽咪表示，雖然金屬離子理論上具有抑菌效果，但實際效果有限，建議僅作為輔助手段，無法取代物理性刷洗。

豆豆媽咪在臉書貼文中分享正確的除濕機清潔三步驟。第一步為物理刷洗，需排空水箱後使用軟毛刷或海綿搭配中性洗碗精清洗，特別針對水箱直角轉角、把手凹槽、浮球連桿下方等「死水區」重點清潔，因為這些區域的生物膜最為厚重。

第二步驟是殺菌處理，當水垢嚴重時可用一比十的白醋水或檸檬酸溫水浸泡二十分鐘。豆豆媽咪解釋，酸性環境不僅能溶解水垢，更能破壞細菌細胞膜結構，讓細菌無所遁形。

最終步驟為徹底乾燥，將水箱倒置晾乾。豆豆媽咪表示，包括黏質沙雷氏菌在內的大多數細菌都無法在乾燥環境中存活，「乾燥是切斷牠命脈的最後一刀」。

除了水箱清潔，豆豆媽咪也提醒濾網保養的重要性。進氣口濾網清洗前應先用吸塵器吸除灰塵，避免直接沖水造成灰塵結塊。清洗時水溫需控制在攝氏四十度以下，以免尼龍濾網變形，清洗後應陰乾而非曝曬，避免紫外線造成濾網脆化。

她特別強調，HEPA濾網絕對禁止水洗，一旦水洗就會報銷，只能定期更換。豆豆媽咪建議，水箱應每週清洗一次以斷絕生物膜生長週期，濾網則每二至四週清洗一次，避免阻塞影響除濕效能。

本文章經「豆豆媽咪」授權，原文連結：【除濕機清潔保養懶人包】除濕機怎麼洗？3步驟正確清潔，避免「加濕器肺」找上門！水箱粉紅黏液是什麼？濾網可以水洗嗎？HEPA濾網更換頻率?水箱放鋁箔紙有用嗎？

