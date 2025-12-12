除濕機再傳自燃！12大品牌54機型藏自燃隱憂 消防局急籲快停用

消防局公布12品牌54種機型的除濕機有自燃風險，呼籲民眾趕快停用。（示意圖，photoAC）

基隆市暖暖區的一戶民宅在9日突然冒出火光，幸好無人受傷。經過初步勘驗，這場火災起因為除濕機自燃。對此，基隆市消防局緊急呼籲民眾務必仔細瞧瞧家中的除濕機，是不是屬於民國87年至101年之間製造的特定款式，這些「高風險名單」上的機型，最好立刻停止使用。

哪些品牌、機型除濕機有自然隱憂？

消防局表示，由於近來大家使用除濕機的頻率很高，為了防堵類似的自燃事故再度發生，呼籲消費者趕快動手檢查。危險名單涵蓋大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru共12個知名品牌，共54種機型的除濕機恐有自燃風險。這些除濕機的控制基板有自燃的潛在隱憂，一旦確認家中的除濕機是這批問題機型，請不要再繼續使用，務必趕快聯繫原廠服務電話，安排更換基板。

使用除濕機應注意事項

除了停止使用有疑慮的舊機型外，消防局也貼心整理了使用除濕機的五大注意事項，希望大家都能用得安心。首先，別忘了先閱讀說明書，依照正確方式操作；再來，請不要放在密閉衣櫥或更衣間，也絕對不能把衣物蓋在出風口附近，以免阻礙散熱。

第三，使用時，機身要和牆壁、家具保持一定的間距，確保空氣能夠流通；第四，如果您要長時間外出，請務必關閉電源，並且將插頭從插座上拔掉；最後，如果機器出現任何怪異狀況或故障，千萬不要自己動手拆開修理，一定要送到廠商指定的維修站維修，才能保障居家安全。

