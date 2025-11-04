除濕機凌晨突自燃 他急撲滅嚇壞 台電示警「使用6禁忌」

秋冬天氣潮濕，不少民眾會長時間開除濕機防潮，但若使用不當恐釀火災，一名男子深夜發現除濕機運轉時冒出燒焦味，接著整台起火，所幸及時撲滅；對此台電提醒，除濕機使用時務必注意安全，並公布使用6大禁忌，包括勿整晚或無人時開機、避免放置於狹小空間或壁櫥內、與牆面保持距離、上方勿晾掛衣物、機身勿傾斜或橫放，以及定期清潔濾網與檢查機況，同時確認家中機型是否列入召回名單內。

原PO前天（2日）於Threads發文指出，凌晨除濕機還在運作，突然開始冒煙、發出燒焦味，接著就燒起來了，所幸他還未上床就寢，發現異狀，立刻拔掉插頭，用水澆熄火苗。

原PO經過此事後，提醒除濕機不要開整晚，也不要人不在家裡長時間運轉，若聞到異味或覺得機身過熱，一定要立刻關機，「回想起來真的很驚險，幸好未釀成更大意外」。

台電曾在官網表示，使用除濕機時勿在無人或睡覺時開啟，且要保持進、出風口暢通，避免上方晾掛衣物或放置於壁櫥等狹小空間，以免散熱不良導致過熱；此外，也要定期清潔濾網及出風口，維持運轉效率與安全。

台電指出，除濕機不應緊貼牆面或被家具包圍，應與周圍保持至少50公分距離，確保空氣流通；若長時間在角落使用，不僅會降低除濕效果，也可能因阻礙散熱而增加起火風險，建議可搭配電風扇或循環扇提升除濕效率，同時遠離可燃物，防止意外發生；也提醒民眾應定期檢查自家除濕機是否在經濟部或廠商公告的召回名單內。

