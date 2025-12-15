除濕機半夜突冒煙起火！他嚇傻急撲滅 台電揭「3大禁忌」示警了

生活中心／許智超報導

冬天到來，有時東北季風連日吹，家裡濕度飆高，許多民眾都會使用除濕機。不過，最近就有網友分享，他深夜發現自家除濕機運轉時冒出燒焦味並起火，傻眼直呼「第一次看到電器燒起來」，因此呼籲大家別讓除濕機開整晚。對此，台電就曾提醒民眾除濕機使用的禁忌及正確擺放方式，建議多加注意安全，才能避免除濕機自燃的火災意外。

原PO近日在Threads分享，半夜家中除濕機運轉時，突然冒煙並發出燒焦味，隨後整台開始起火，幸好自己當時還未入睡，趕緊拔掉插頭並用水撲滅火苗，「這應該是我第一次在家裡看到電器冒煙燒起來，真的太驚險了」，同時也呼籲大家，除濕機不要開整晚，或人不在家時長時間運轉，若聞到異味或機器過熱，一定要立刻關機。

貼文曝光後，網友建議「除濕機自燃案件超多起，所以這東西基本上不建議買到二線品牌」、「建議買新款，安全也比較省電」。此外，留言區也有人發現，該牌除濕機在97年有瑕疵召回，建議可以聯絡原廠看看，不過原PO也表示自己已經資源回收了。

台電曾在官方臉書粉專「台電電力粉絲團」分享使用除濕機時的注意事項，第1.周圍不擺放雜物、易燃物，應保持適當的散熱通風空間，與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上距離，不要擺放雜物、易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延，除濕機上方也不要吊掛衣物，若衣物不慎掉落蓋住出風口，導致無法散熱會很危險。

台電接著指出，第2.不和其他高功率家電共用延長線，除濕機是高功率家電，應盡量使用專用插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高而釀災；第3.不用不插，若要長時間離開，都要記得關閉除濕機並拔除插頭，也不要在睡覺或無人在家時使用。

台電分享除濕機正確的擺放方式。（圖／翻攝自台電電力粉絲團 臉書）

台電表示，若民眾想讓除濕機除濕效率更好，只要擺對位置就能有加倍的效果，正確位置是室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地面，而錯誤位置是狹小密閉的空間、容易濺水的場所、周邊勿放漏油及發熱的器具或是易燃物。

