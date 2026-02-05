除濕機只倒水不清洗恐藏「粉紅黏液」 專家示警：全家狂吸細菌

除濕機。（示意圖／翻攝自photoAC）

台灣氣候潮濕，除濕機成為許多民眾家中必備家電之一，每當水滿把水倒掉後，多數人常常忽略清洗水箱，生活家事達人「豆豆媽咪」發出警訊，除濕機水箱僅採取「只倒水、不刷洗」的錯誤習慣，恐導致內壁出現滑膩的粉紅色黏液；她進一步說明，這並非單純水垢，而是由「黏質沙雷氏菌」形成的生物膜，未妥善清潔，長期下來可能影響一家人呼吸道健康。

豆豆媽咪透過臉書粉專科普，針對水箱內的「粉紅軍團」，她強調只用清水沖洗是無法去除生物膜，必須遵循「刷、殺、乾」3大正確清潔步驟。首先，排空水箱後應使用軟毛刷或海綿，搭配中性洗碗精進行物理刷洗，特別針對把手凹槽、水箱轉角及浮球連桿等死角重點清潔；其次，若水垢過厚，可利用1比10的白醋或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，利用酸性環境破壞細菌細胞膜；最後則是「徹底乾燥」，將水箱倒置晾乾，斷絕細菌賴以生存的潮濕環境，這也是切斷細菌命脈的最關鍵一步。

對於網傳在水箱內放入鋁箔紙或硬幣可抑菌的偏方，豆豆媽咪實測後解釋，雖然金屬離子理論上具備抑菌效果，但在實際應用上相當有限，絕不能取代物理性的刷洗，民眾不應過度依賴而偷懶。豆豆媽咪建議，除濕機水箱應維持每週清洗一次的頻率，才能有效阻斷生物膜的生長週期。

除了除濕機水箱外，進氣口濾網的清潔同樣不可忽視，她提醒濾網應每2至4週清潔一次，且清潔時應採取「先吸塵、後沖水」的順序，避免灰塵結塊。沖洗時水溫應低於40度以防尼龍濾網變形，並嚴禁在陽光下曝曬以防脆化，僅需放置於陰涼處陰乾即可。

另外，若除濕機機型配有HEPA濾網，則絕對禁用水洗，否則將導致過濾功能喪失。豆豆媽咪呼籲，趁著家中大掃除，民眾應立即檢查除濕機狀況，別讓追求乾爽的美意，反而成為危害呼吸道健康的隱憂。

