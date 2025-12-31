除濕機可以一直開嗎？台電曝「３大操作禁忌」，做錯恐起火釀災

北部陰雨綿綿，除濕機成為家家戶戶對抗潮濕的必備家電，然而長時間使用卻暗藏火災風險。一名網友近日分享親身經歷，深夜時分除濕機突然起火，所幸及時發現並撲滅火勢，未造成人員傷亡。事實上，台電也曾公布除濕機使用禁忌，提醒民眾正確操作方式，確保居家安全。

半夜除濕機起火

該名網友在Threads平台分享驚險經歷，描述半夜家中除濕機運轉時突然冒出濃煙並散發燒焦味道，接著整台機器開始燃燒。幸運的是，當時他尚未就寢，能夠立即拔除電源插頭並以水撲滅火苗，確保安全，也避免驚動鄰居，「真的萬幸」。



對此，他特別發文提醒大家，由於台北持續降雨，許多人家中的除濕機幾乎沒有停止運轉，但他建議民眾避免讓除濕機整夜開啟，或在無人在家時長時間運作。若聞到異常氣味或機器過熱現象，務必立即關閉電源，希望大家都能平安地度過這季節。

網友熱議除濕機安全問題

貼文發布後引起廣大網友關注與討論，有網友留言指出「除濕機自燃案件發生多起，因此基本上不建議購買二線品牌」，也有人建議選購新款除濕機，認為「安全性較佳也比較節能省電」。部分網友則提醒檢查是否為召回機種，留言表示「之前有自燃機種問題，查看是否為其中之一」「你這台除濕機97年有瑕疵召回紀錄，建議聯絡原廠確認」。

人在房間可以開除濕機嗎

針對許多民眾關心人在室內是否可以開除濕機的疑問，台電曾表示，只要將濕度設定在人體舒適範圍內，人和除濕機是可以共處一室的。台電說明，以前除濕機無法設定濕度，才會有除濕時人不要共處一室的說法，現在除濕機有濕度設定功能，將濕度設定在55%至65%，就可維持舒適的居家環境。台電也提醒，過低的濕度設定會讓除濕機一直運轉，不僅耗電也增加使用風險。

３個使用除濕機禁忌

台電提醒民眾使用除濕機時應注意３個重點，以避免釀災危機。首先是「人離機停」原則，雖然除濕機有滿水停機功能，但仍有故障風險，也曾有屋主外出忘記關閉而導致失火的案例。如果要長時間離開或外出，都要記得關閉除濕機並拔除插頭。此外，晚上睡覺時和無人看管時也應避免使用除濕機。



其次是「盡量使用獨立插座」，由於除濕機多屬於高功率家電，應避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載或延長線溫度過高而釀災。



最後是「周圍勿堆放雜物」，除濕機使用時周圍應保持適當的散熱通風空間，與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上距離，除濕機周圍不要擺放雜物或易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延。

定期清洗濾網省電又安全

台電也提供民眾一個安全又省電的小撇步，建議每２至３週清洗除濕機濾網，不僅可以避免出風口阻塞更加安全，還可以年省約8%的用電量。

▲使用除濕機時注意３個重點。（圖片來源：台電電力粉絲團）

