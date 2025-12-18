除濕機恐自燃！檢視是否為12品牌、54型號 留意5大事項

基隆市暖暖區源遠路一處發生除濕機自燃事故。（圖／基隆市消防局）

基隆市暖暖區源遠路9日上午發生火災，一台除濕機燒毀，燃燒面積約1平方公尺，初步研判為除濕機自燃因素引起火災。基隆市消防局提醒，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，消費者務必檢視家中的除濕機，若是12種品牌、54種機型的產品，可能發生自燃危險，請立即停止使用。

基隆市消防局12月9日上午獲報，暖暖區源遠路發生火警，現場一除濕機燒毀未延燒周邊雜物，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，初步研判為電氣因素（除濕機自燃）引起火災，據現場關係人表示前幾天發生，目前已自行向家電廠商聯絡相關事宜。

消防局提醒，民眾使用除濕機產品機率頻繁，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，請消費者務必檢視家中除濕機是否為民國87至101年間（1998至2012年間）產製之大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌54種機型之除濕機。

消防局表示，由於這些機型的除濕機控制基板可能發生自燃危險，請消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板之服務。詳情可參閱該局網頁「商品安全資訊網」（http://safety.bsmi.gov.tw）。

消防局指出，若家中除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格，始可上市陳列銷售。檢驗合格之除濕機產品亦應於適當環境下使用，以避免因環境不良造成災害。

消防局同時提醒消費者使用除濕機時須注意以下事項，確保使用安全無慮：

1. 先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。

2. 除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。

3. 除濕機使用時，應與牆壁、家俱保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。

4. 若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

5. 若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

瑕疵除濕機回收／召回訊息。（圖／基隆市消防局）

基隆市暖暖區源遠路一處發生除濕機自燃事故。（圖／基隆市消防局）

