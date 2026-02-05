除濕機水箱別只倒水！專家曝「少做1事」家裡恐變細菌毒窟

記者柯美儀／台北報導

除濕機水箱只倒水不刷洗，小心變細菌培養皿！豆豆媽咪指出，水箱內一圈滑滑的黏液並非水垢，而是「黏質沙雷氏菌」及生物膜，若不清潔，恐導致過敏加劇甚至「加濕器肺」。她教大家除濕機正確清潔方法，讓除濕機能夠發揮最佳效能。

除濕機水箱「只倒水、不刷洗」？豆豆媽咪在臉書粉專表示，除濕機的水箱裡面若出現一圈滑滑的、粉紅色的黏液，並不是水垢，而是「黏質沙雷氏菌」 和生物膜，其光用清水沖是沖不掉的，如果放著不管，除濕機運作時，就會把這些細菌和黴菌孢子散布在空氣中，這就是為什麼很多人覺得「越除濕越過敏」，嚴重甚至可能引發「加濕器肺」。

廣告 廣告

豆豆媽咪為此分享「除濕機正確清潔步驟」如下：

步驟1：刷洗（物理去除最關鍵）

排空水箱後，一定要用軟毛刷或海綿，搭配「中性洗碗精」刷洗。尤其是水箱直角轉角、把手凹槽、浮球連桿下方等死角區的生物膜最厚，最容易累積生物膜。

步驟2：殺菌（對付頑強水垢）

如果水垢很厚，可用1:10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘。酸性環境能溶解水垢，還能破壞細菌的細胞膜，讓細菌無處可躲。

步驟3：徹底乾燥

把水箱倒置晾乾。因為大多數細菌沒辦法在乾燥表面存活，「乾燥」是切斷牠命脈的最後一刀。

※保養頻率：每週清洗1次，以斷絕生物膜的生長。

豆豆媽咪建議除濕機濾網每2至4週清潔1次。（示意圖／資料照）

除了清洗水箱，進氣口的「濾網清潔」也很重要，清潔要點如下：

步驟1：先吸後洗

先用吸塵器吸掉灰塵，避免直接沖水讓灰塵結塊卡死。

步驟2：水溫<40°C

使用溫冷水輕洗，高溫可能讓尼龍濾網變形。

步驟3：嚴禁曝曬

避免紫外線照射，應陰乾即可。

※HEPA濾網禁忌：HEPA濾網絕對不能水洗，只能定期更換。

※保養頻率：濾網每2到4週清潔一次，以避免阻塞影響效能。

針對網路流傳的妙招，如丟鋁箔紙或硬幣，有人好奇是否可以取代清洗。豆豆媽咪指出，金屬離子理論上有抑菌效果，但實務上效果有限，因此只能當作輔助，真正的刷洗仍不可省略。

更多三立新聞網報導

火鍋自助吧「1人氣甜品」爽拿！饕客嗨：直接吃20顆

車廂驚見「老鼠出沒」！北捷急大規模清消 防漢他病毒

撿到存摺是好兆頭？阿伯進彩券行一刮「抱回百萬大獎」

水餃別再等水滾才煮！內行教「最佳下鍋時機」 Q彈不破皮還能省瓦斯

