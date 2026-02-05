除濕機水箱長「粉紅色黏滑物」 達人教3步驟洗乾淨

北部經常下雨較潮濕，許多人家中都有除濕機，家事達人豆豆媽咪提醒，除濕機的水箱裡面很容易長出粉紅色滑滑的黏液，那其實是「黏質沙雷氏菌」及生物膜，放著不理可能會影響健康。她也分享清潔步驟，排空水箱後，用軟毛刷或海綿搭配中性洗碗精刷洗；若水垢很厚，可用1：10的白醋水或溫檸檬水浸泡20分鐘；洗完後把水箱倒置晾乾。

豆豆媽咪昨在臉書粉專發文表示，除濕機的水箱裡面很容易會長一圈粉紅色滑滑的黏液，千萬別以為只是水垢，那其實是「黏質沙雷氏菌」和生物膜，如果放著不管，除濕機在運作時，就會把這些細菌和黴菌孢子隨著風吹到房間。

豆豆媽咪分享清洗步驟，將水箱排空後，一定要用軟毛刷或海綿，搭配中性洗碗精刷洗，要特別加強轉角、把手凹槽、浮球連桿下方等處；如果水垢很厚，可用比例為1：10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，酸性環境能溶解水垢，還可以破壞細菌的細胞膜，讓細菌無處可躲；洗乾淨後把水箱倒置晾乾。

豆豆媽咪提醒，除了水箱外，進氣口的濾網也是細菌大本營，可以先用吸塵器把上面的灰塵吸掉；接著用40度以下的溫水清洗，千萬別用太燙的水，因為高溫會讓尼龍濾網變形，若是HEPA濾網，絕對不能水洗；另外也不能在陽光下曝曬，紫外線會讓濾網脆化，清洗乾淨後陰乾即可。

