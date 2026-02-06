除濕機水箱「只倒水、不刷洗」？小心長出「黏液」變成細菌培養皿

除濕機如果沒有正確清潔，小心成為「細菌培養皿」。示意圖／Pixabay

台灣海島型氣候，天氣潮溼，許多人家中都備有除濕機，甚至不只一台，例如部落客愛愛就說過家中共有七台除濕機。不過，除濕機水箱滿了時，不能只是把水箱的水倒掉，如果沒有正確清潔除濕機，小心會長出「粉紅色黏液」，還可能會讓你家的除濕機變成細菌培養皿！

健康節目主持人豆豆媽咪在「豆豆媽咪健康生活家」發文提醒大家，除濕機水箱生出的滑滑的、粉紅色黏液，不只是單純的水垢，那其實是細菌的溫床，千萬別大意。豆豆媽咪說，如果只倒水不清潔，除濕機運作時，這些細菌和黴菌孢子就會隨著風扇吹回室內空氣中。這就是為什麼很多人覺得「越除濕越過敏」，甚至可能引發呼吸道疾病。

除濕機的「粉紅色黏液」是什麼？

豆豆媽咪說，那層粉紅色的物質，學名叫做「黏質沙雷氏菌」 (Serratia marcescens)，喜歡潮濕、停滯的水環境，所以浴室磁磚縫隙、馬桶水線，以及我們的「除濕機水箱」都是它的最愛。

廣告 廣告

這種黏液摸起來滑滑的，是因為細菌分泌了一層「生物膜」，這層生物膜就像是細菌蓋的堅固堡壘，能保護它們不被水沖走，甚至能抵抗一般的清潔劑。如果只是用清水晃一晃水箱，只能沖掉表面的髒水，細菌的堡壘（生物膜）依然黏著，過幾天又會長回來。

小心引發「加濕器肺」與過敏

醫學上有一個名詞叫「加濕器肺」，這是一種過敏性肺炎，豆豆媽咪解釋，當除濕機或加濕器的水箱被細菌或黴菌污染，機器運作時會將這些微生物霧化噴出。長期吸入這些受污染的空氣，可能導致家人持續咳嗽、胸悶、不明原因的發燒、氣喘症狀加劇、皮膚過敏發癢。所以，「定期刷洗」是很重要的。

除濕機水箱正確清潔3步驟

徹底刷洗：排空水箱後，滴入少許中性洗碗精，一定要用「刷」的！洗碗精的界面活性劑能乳化細菌的細胞壁，配合刷子的物理摩擦，才能把那層滑滑的生物膜「刮」下來。 酸類殺菌：如果你很久沒洗，發現水箱壁上有硬硬的白色水垢，或者是刷不掉的陳年霉斑。 可以使用 1：10 的白醋水或檸檬酸溫水，浸泡約20分鐘。 酸性環境能溶解碳酸鈣（水垢），同時能破壞微生物的細胞膜，達到殺菌效果。 完全乾燥：洗淨後，請將水箱倒置在通風處晾乾。 大多數的水生細菌（包括黏質沙雷氏菌）都沒有辦法在完全乾燥的表面存活。「乾燥」是切斷細菌生命週期的最後一道防線。

除濕機濾網清洗禁忌

除了水箱，除濕機背面的「進氣濾網」也是細菌大本營。豆豆媽咪建議先用吸塵器吸除表面灰塵，再使用低於40度的涼水輕輕刷洗，洗完後「陰乾」即可，嚴禁曝曬，因為紫外線會切斷塑膠聚合物，讓濾網一捏就碎。

特別要注意的是，如果除濕機使用的是HEPA 濾網，那麼絕對不能洗。豆豆媽咪說，現在很多高階除濕機配有 HEPA 濾網（看起來像紙做的那種），這種絕對不能水洗！水洗會破壞纖維結構和靜電層，洗完就報廢了。HEPA 濾網只能用吸塵器吸，或是定期更換。她也建議除濕機的水箱每週清洗一次，濾網每二至四週清潔一次。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5

險死！男子把降血壓藥「掰開吃」竟直接昏迷 血壓低到測不出

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣