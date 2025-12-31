除濕機能整天不關？他曝驚險經歷 台電揭使用5禁忌

近日台北天氣濕冷，不少民眾家中的除濕機幾乎全天運轉，有網友分享驚險經歷，指除濕機長時間開啟，有天深夜突然冒煙起火，所幸尚未入睡，及時滅火才未釀災。對此，台電提醒，使用除濕機應避免5大地雷，包括遵守「人離機停」、使用獨立插座、保持機體周圍淨空、避免傾斜或橫放機器，並定期清潔濾網與出風口，以降低過熱、短路與火災風險。

一名網友近日在社群平台Threads分享，近日台北連日降雨，家中的除濕機幾乎全天運轉，未曾關機，沒想到某天深夜除濕機突然冒煙，並傳出燒焦味，隨後燃起火苗，所幸他當時尚未入睡，立刻拔掉插頭並用水澆熄火勢，才未釀成更大災害，最終除濕機報銷，但人平安，也未觸發火災警報器。

台電在官網提醒，使用除濕機時須留意5大禁忌，包括遵守「人離機停」原則，外出或睡覺時應關閉電源並拔除插頭；由於除濕機屬高功率家電，應使用獨立插座，避免共用延長線；使用時應保持機器周圍淨空，以免散熱不良；除濕機也不可橫放或傾斜使用，以防水箱溢水浸壞電路；平時應定期清潔濾網與出風口，降低過熱與故障風險。

另外，許多人流傳「開除濕機時，人不能待在房間裡」的說法，台電解釋，這其實與機型有關，過去的除濕機無法設定濕度，若長時間運轉，容易讓濕度過低，造成皮膚乾燥不適，才會有除濕時不要待在房間內的說法，不過現在的除濕機多具備濕度設定功能，只要將濕度控制在55%至65%，人與除濕機同處一室並無問題。

