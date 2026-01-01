除濕機能開整天？他用到半夜燒起來 台電示警6大危險

生活中心／倪譽瑋報導

冬天到了，部分民眾會在濕冷的季節開整天除濕機防潮。日前網友透露，半夜時自家除濕機燒起來，所幸人醒著及時滅火，未釀成大災情；不少人看到，認為可能是機台老舊所致。而過去台電也曾說，要留意除濕機自燃名單，太老式的應檢修，並提出另外5隱藏危機：機器放在狹小空間、機器傾斜放、機器上蓋異物、出風口太久沒清、人不在或睡覺時開除濕機。

民眾冬天防潮 半夜除濕機燒起來

日前網友在Threads發文指出，最近台北雨一直下，在家中開除濕機，有次半夜除濕機不明原因開始冒煙、發出燒焦味，結果就燒起來了「幸好我那時還沒睡，立刻拔插頭、趕快用水澆熄火苗。」雖然最後除濕機報銷了，但人沒事，也沒有吵到鄰居「感謝自己還醒著、感謝反應夠快。」

原PO也藉由這次燒起來的經歷提醒大家，除濕機不要整晚開著，或人不在家時長時間運轉、聞到怪味或覺得機器過熱，一定要立刻關機，希望大家能平安渡過這個雨季。貼文底下，不少人點頭「除濕機自燃案件超多起」、「之前有自燃機種」；也有人發現，原PO的除濕機似乎較老舊，建議換新「建議買新款，安全也比較省電」、「太舊」。

如果除濕機老舊，台電建議考慮檢修。（圖／翻攝自台灣電力粉絲團）

台電提6大使用建議：留意除濕機自燃名單

事實上，台電官網曾建議，勿於「人不在時」使用除濕機，或在睡覺、家中沒人時使用，不用或外出記得確實關閉電源。台電也強調，舊式的機器容易因為零件設計瑕疵發生電器走火，建議檢查家中除濕機「是不是屬於應該召回檢修的機種」。另有使用禁忌如「不可以將衣物直接蓋覆在除濕機上，或擋住出風口」以免引發火警。

此外，台電也建議要定期清潔除濕機的濾網及出風口，太久沒清可能導致零件在高溫下運轉。還有勿在狹小空間使用，以免散熱不良，建議放在與牆壁、家具距離至少50公分處，以利空氣循環，同時避開可燃物。最後，勿將除濕機橫放或傾斜使用，避免水溢出浸壞電路。

除濕機應放在寬敞空間，運轉時使用者也須多留意。（圖／翻攝自台灣電力粉絲團）

