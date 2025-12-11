除濕機自燃燒成黑炭！消防局公布「12大品牌54型號」危險名單 快檢查你家

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

基隆市消防局指出，日前上午獲報，基隆市一處民宅發生火警，現場一除濕機燒毀未延燒周邊雜物，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，初步研判為電氣因素（除濕機自燃）引起火災。

除濕機爆燃驚險瞬間 政府公布「必檢查名單」

基隆市消防局指出，不少家庭使用除濕機產品機率頻繁，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，請消費者務必檢視家中除濕機是否為87至101年間產製之大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌54種機型之除濕機，由於這些機型之除濕機之控制基板可能發生自燃危險，請消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板之服務。

廣告 廣告

使用除濕機 務必留意這些注意事項

基隆市消防局強調，如家中有購置使用，請立即停止使用並儘速聯絡各品牌服務專線。而家中除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格，始可上市陳列銷售；檢驗合格之除濕機產品亦應於適當環境下使用，以避免因環境不良造成災害。

此外，使用除濕機時須注意以下事項，才能確保使用安全無慮：

1、先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。

2、除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。

3、除濕機使用時，應與牆壁、家俱保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。

4、若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

5、若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·家裡濕氣重，有黴味、黴菌狂長怎辦？ 快試試「5個天然除濕劑」：飯糰也有用

·浴室濕氣怎麼排最快？專家揭「門該開還是關」 90%的人做錯了