除濕機自燃? 基隆民宅火警 屋主:事後才知為"召回機種"

基隆一名陳先生，家中除濕機日前突然起火，機身被燒到融化、上半部焦黑，火勢一度逼近衣櫥，還好及時撲滅。事後才發現這個機型的除濕機，早在多年前就被列為召回機種，但陳先生說，他過去從未接到任何通知，只能無奈自求多福。

這台除濕機被燒得幾乎看不出原貌，上半部已經焦黑變形，外殼被大火燒到融化塌陷，而周邊牆壁也被燻得一片漆黑。陳先生回想當時情況仍心有餘悸。受災戶陳先生：「那火非常大，旁邊又是衣櫥，所以我當下立刻就是把插頭拉掉，把機器拉出去。」

除濕機突然自燃，牆面被燻黑、屋主緊急將火撲滅。（圖／民視新聞）事發當天上午，陳先生在家看到儲藏室的除濕機起火，直接冒著濃煙衝進房間拔電源、搶救火勢。他怎麼也沒想到，用了好久的除濕機，怎會無端起火。基隆市消防局火調科技士黃日谷指著一台自燃的除濕機：「像他這邊上面也是寫得很清楚，就是MT1316B，這個就是當時標準局在做那個公告瑕疵除濕機回收的一個情形，也請大家有時間可以多花一點時間、去了解你們家的除濕機，到底是不是需要做一個公告回收。」

除濕機成火源？ 基隆民宅電器突起火 屋主事後得知為「召回機種」

多留意廠商是否曾發布召回訊息，查看型號，才能避免意外發生。（圖／民視新聞）陳先生說，家裡是二級低收入戶，十多年來都在暖暖區租屋。這場火雖被及時壓制，但損失讓他們一家相當無助：「希望他們把這個房子，就是恢復原狀，像我跟我媽媽，吸入大量的有毒氣體，我們也會去看醫生開診斷報告。」冬季用電器使用頻繁，專家提醒，只要人不在家，就務必關閉除濕機、電暖器等電器，同時多留意廠商是否曾發布召回訊息，才能避免意外發生。

