除濕機變「不定時炸彈」？基隆火警燒出隱憂 家中這54款型號快停用！

隨著冬季濕冷氣候來臨，除濕機已成為台灣家庭不可或缺的家電，但家中運轉的機器是否藏有致命危機，近日再度引發社會關注！基隆市暖暖區於2025年12月9日上午驚傳住宅火警，起因正是一台正在運作中的除濕機發生自燃，火勢雖然將機體完全燒毀並波及約一平方公尺的周邊區域，所幸發現及時未釀成更大人員傷亡。

基隆市消防局強調，特定老舊機型的「控制機板」存在設計瑕疵，極易在長時間運轉後過熱起火，呼籲消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換機板服務。

追溯瑕疵源頭 54款機型潛藏危機

這起意外再次揭開了台灣家電史上最大規模的召回警訊；事實上，經濟部標準檢驗局早於數年前便已公告一系列具自燃風險的瑕疵除濕機名單，共有多達12個品牌、54種型號的除濕機被列入「立即停止使用」的黑名單；這些問題機型的產製期間橫跨民國87年至101年（1998 年至 2012 年），意味著許多家庭中服役超過十年的老舊機器，都有可能就是這波火警風險的主角。

受影響的品牌皆為民眾耳熟能詳的大廠與常見通路品牌；名單包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生（Gibson）、富及第（Frigidaire）、歌林、惠而浦（Whirlpool）、威技、B&Q（Airforce）以及 Fujimaru；這些機型因控制機板零件瑕疵，在長期通電或運轉下有極高機率發生故障自燃。

儘管相關單位早在2020年甚至更早便已發布警示，但至今仍有不少民眾不知情，繼續使用這些高風險家電。

檢視機身型號刻不容緩 廠商提供免費更換服務

針對這項潛在的公共安全威脅，消防局與標準檢驗局發出強烈呼籲，民眾應立即檢查家中除濕機背後的標籤貼紙；若發現廠牌、型號及產製期間符合召回名單，應「立即停止使用」並拔除電源。

各大品牌針對瑕疵機種均設有專責處理機制；多數品牌如三洋、東元、聲寶、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、Fujimaru 等，皆提供免付費服務專線，民眾撥打後可由原廠安排檢修並免費更換控制機板。

值得注意的是，部分品牌因公司營運變動而有特殊處理方式，例如西屋電器的召回義務人已解散清算，該機型目前已無提供代修服務；而大同公司針對特定舊機型除了召回檢修外，也提供優惠換購方案。

莫存僥倖心態 主動查詢保平安

基隆暖暖的火警是警訊，提醒大眾切勿忽視家電召回訊息；為了自己與家人的生命財產安全，消費者不應抱持機器還能轉動就沒問題的僥倖心態。

完整的召回型號列表、產製區間以及各家廠商的緊急聯絡電話可以參考下方列表：

（圖／Newspie新聞）

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）