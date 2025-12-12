除濕機起火！消防局示警「12品牌54種機型」快停用：有自燃風險

基隆市暖暖區一處民宅因除濕機自燃發生火警。圖／翻攝自基隆市消防局

基隆市暖暖區一處民宅9日發生火警，初步研判是除濕機自燃引發火警。基隆市消防局提醒，若家中除濕機是87年至101年間生產的大同、三洋、東元、聲寶等12個品牌、54種型號，有自燃風險，請立即停用。

9日上午基隆市消防局獲報，基隆市暖暖區源遠路一處民宅發生火警，現場一台除濕機燒毀，並未延燒周邊雜物，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，初步研判為電氣因素（除濕機自燃）引起火災，據現場關係人表示是前幾天發生火災，目前已自行向家電廠商聯絡相關事宜。

廣告 廣告

基隆市消防局提醒，市民朋友使用除濕機產品機率頻繁，為避免再發生除濕機自燃之意外事故，請消費者務必檢視家中除濕機是否為87年至101年間，生產的大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌、54種機型除濕機，由於這些機型的控制基板可能發生自燃危險，請消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板之服務。

基隆市消防局公布瑕疵除濕機列表。圖／翻攝自基隆市消防局

基隆市消防局指出，如家中除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格，始可上市陳列銷售。檢驗合格之除濕機產品亦應於適當環境下使用，以避免因環境不良造成災害。

消防局提醒，消費者使用除濕機時須注意以下事項，才能確保使用安全無慮。先檢視使用說明書，依使用說明書規定方法使用；不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近；應與牆壁、家俱保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易；若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座；若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

87年至101年生產的瑕疵除濕機完整名單如下：

大同：TDH-200HB、TWD-500B、TWD-510B、TWD-511B、TWD-660B、TWD-711B、TWD-710B、TWD-1400B、TWD-1400BL。

三洋：SDH-501B、SDH-512B、SDH-612B、SDH-680B、SDH-220B、SDH-281BC、SDH-601B、SDH-601BC、SDH-801B、SDH-803N、SDH-816、SDH-L32BT。

東元：MD1088B、MD1095B、MD1096B、MD1097B、MD1214B、MD1316B、MD1401WA、MD1801WA。

聲寶：AD-K123、AD-K125、AD-1861N、AD-1220B、AD-1221B、AD-1261、AD-Y12B、FDB-621B。

西屋：WED-112P、WED-2000LBC。

吉普生：GD-102NB、GD-105NBI。

富及第：FDH-1020N、FDH-1050NBI。

歌林：KJ-K105B、KJ-K50B、KJ-J60B、KJ-101B。

惠而普：ADS051M。

威技：WDH-101P、WDH-210HA 。

B&Q：AD-210HC。

Fujimaru：FJ-5902、FJ-5902BD、FJ-5906。



回到原文

更多鏡報報導

外出遛寵物蟒蛇！屏東男遭「繞頸鎖喉」倒地濺血 驚悚畫面曝光

「想要被調教！」俄羅斯人妻連劈2台男 老公臉綠提告

殺死前女友的現男友！兇嫌睡不好「想見孩子」 3度求交保遭駁回