除濕機「只倒水」專家警告：全家狂吸細菌

台灣因地理位置及多山地形影響，北部與東部全年有雨，中南部則呈現乾濕季分明的氣候型態，潮濕環境使得除濕機成為許多家庭的標準配備。然而，生活育兒專家豆豆媽咪日前在社群媒體發文示警，除濕機水箱的清潔問題可能正威脅著民眾的呼吸道健康。

根據豆豆媽咪的說明，除濕機水箱長時間未清洗時，內部會出現一圈滑滑的粉紅色黏液。許多民眾誤以為這是普通水垢，實際上這是黏質沙雷氏菌與生物膜的結合體。這層黏液使用清水沖洗無法去除，若放任不管，除濕機運作時會將細菌和黴菌孢子隨著風吹回室內空間，造成越除濕反而越過敏的情況，嚴重時可能引發俗稱加濕器肺的過敏性肺部反應。

針對正確的清潔方式，豆豆媽咪提供三個關鍵步驟。第一步為物理刷洗，排空水箱後使用軟毛刷或海綿搭配中性洗碗精進行清潔，特別注意水箱直角轉角、把手凹槽以及浮球連桿下方等死水區域，這些位置的生物膜累積最為嚴重。

第二步是殺菌程序，面對頑強水垢時，可使用一比十的白醋水或檸檬酸溫水浸泡二十分鐘。酸性環境不僅能有效溶解水垢，還能破壞細菌的細胞膜結構。第三步則是徹底乾燥，將清洗後的水箱倒置晾乾，因為大多數細菌包含黏質沙雷氏菌無法在乾燥表面存活。

除了水箱清潔，進氣口濾網的維護同樣重要。清潔濾網時應先使用吸塵器去除灰塵，避免直接沖水造成灰塵結塊。清洗水溫需控制在攝氏四十度以下，防止尼龍濾網變形。清洗後應採陰乾方式，避免紫外線照射導致濾網脆化。特別提醒的是，HEPA濾網絕對禁止水洗，只能定期更換。

關於網路流傳在水箱中放置鋁箔紙或硬幣的抑菌方法，豆豆媽咪表示金屬離子理論上確實具有抑菌效果，但實務上效果有限，僅能作為輔助措施，無法取代實際的刷洗清潔。

在保養頻率方面，專家建議水箱每週清洗一次，以切斷生物膜的生長週期。濾網則建議每二至四週清潔一次，避免阻塞影響除濕效能。豆豆媽咪呼籲民眾趁著大掃除或換季時機，仔細檢查家中除濕機的清潔狀況，確保室內空氣品質與家人健康。

