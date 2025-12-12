除濕機12品牌54機型快停用 消防局：小心自燃釀災

基隆市暖暖區一處民宅9日發生火警，初步研判為除濕機自燃引起火災。對此，基隆市消防局提醒民眾，務必檢視家中除濕機是否為87至101年間產製的大同、三洋、東元、聲寶等12品牌、54種機型，這些除濕機可能自燃，應立即停用。

消防局表示，9日獲報暖暖區一處民宅發生火警，現場一台除濕機燒毀，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，初步研判為除濕機自燃引起火災。

消防局指出，民眾使用除濕機頻繁，為避免再次發生除濕機自燃之意外事故，請消費者務必檢視家中除濕機是否為87至101年間產製之大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌54種機型之除濕機。

消防局表示，這些機型除濕機的控制基板可能發生自燃危險，應立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線更換基板。

此外，消防局提醒民眾使用除濕機應注意5事項，先檢視產品使用說明書，並依規定方法使用；不可使用於密閉衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近；使用時應與牆壁、家俱保持適當距離，避免通風不良造成機體散熱不易；長時間不在時應關閉電源並將插頭拔離電源插座；若發生故障，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。

