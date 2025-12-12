「除瑜回收」涉偽造756份提議人名冊 羅明才4助理2起訴2緩起訴

罷團「除瑜回收」涉造假756份提議人名冊，北檢起訴國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶，以及前民進黨新店區黨部主委吳春美。資料照。呂志明攝



罷免民進黨新北市議員陳乃瑜的罷團「除瑜回收」，被網紅四叉貓發現其連署人「死亡率」竟然高達2.7%，日前向台北地檢署告發，台北地檢署調查後發現共有756份提議人名冊被偽造，認為國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶，以及前民進黨新店區黨部主委吳春美，涉犯《刑法》偽造文書、《個人資料保護法》，依法起訴。

羅明才新店服務處助理繆維蕙、陳穩圓，以及國民黨籍3名里長劉洪珠、辜鳳琴、鄭富濃，吳春美的3個兒子及兒媳，共計11人，涉嫌共謀抄錄提議人名冊，同樣涉犯偽造文書及個資法等罪，考量11人無前科坦承犯行，均給予緩起訴，條件是各支付公庫15萬元至1萬元不等金額。

另外「除瑜回收」3名領銜人、國民黨青年工作委員會新店區副會長曾濬、福民里長盧浩賢以及蕭賜聰，因罪嫌不足，處分不起訴。

「除瑜回收」是全台直轄市首位被罷免的綠營議員，領銜人曾濬被起底曾是國民黨青工會文山區會員，也曾參選北市景美里長，遭質疑是黨工。5月16日，「除瑜回收」在臉書宣布停止罷免行動，當時曾濬表示，雖然連署依照原本規劃穩健前進，但由於近日發生長者與罷團之間的肢體衝突，讓罷團反思罷免啟動之後，新店彷彿籠罩在對立、仇視的氛圍，讓他深感痛心，因此團隊緊急開會決定喊卡。

不過外界懷疑「除瑜回收」突然停止，主要是怕查水表，且領銜人疑為人頭，幕後疑有藏鏡人在主導，而網紅四叉貓發現，發起罷免新北市議員陳乃瑜的第一階提議人名冊，其連署人「死亡率」竟然高達2.7%，每37人就有1人是死亡的，這個數據真的很誇張，很可能是抄到老舊名單，因此早在今年3月20日就到北檢提出告發。

台北地署分案後向中央選舉委員會、新北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現部分提議人確有遭冒名提議的情形，今年6月24日發動搜索約談，進行保全證據。

檢調查出，劉時郡、林姿伶均為國民黨立委羅時才新店服務處主任，今年2月15日至19日，劉時郡以不詳方式取得3位里民個資後，偽造3份提議人名冊。林姿伶則偽造1份提議人名冊。

至於吳春美，之前曾擔任民進黨新店區黨部主委，因為黨內員初選失利，曾經林姿伶協助延續政治生命，因此在這次連署罷免，吳春美為了償還人情，利用其持有的水利會會員名冊，請3位兒子及3位兒媳幫忙，總計偽造666份提議人名冊。

另外，羅明才新店服務處助理繆維蕙也偽造14份提議人名冊、陳穩圓15份，新店區復興里長劉洪珠19份、中正里長辜鳳琴涉偽造25份、張北里長鄭富濃13份，總計造假份數高達756份。

檢察官認為，劉時郡在罷免程序中居核心地位，並於初期否認犯罪；林姿伶負責對外聯繫，採取多種手段試圖達成目標；吳春美則為了一己之私指示兒媳抄寫大量提議人名冊。3人的行為侵蝕民主政治的基石，所造成的損害顯非一般行使偽造文書、違反《個資法》的案件可以類比。

不過考量3人在偵查中終能坦承犯行且表示悔意，如果能夠在審理中仍自白犯行，則建請法院給予從輕量，以啟自新。

