「除瑜回收」連署有詐 羅明才2大將慘了！她還人情投敵營一起造假

今年初，國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶涉嫌在民進黨議員陳乃瑜罷免案中造假756份選民提議書，另民進黨新店區黨部主委吳春美為償還林姿伶人情，指揮兒子和兒媳幫忙偽造名冊，台北地檢署接獲告發展開偵辦，12日偵結，依法提起公訴。

檢調查出，時任國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶，今年2月15日至2月19日由劉時郡偽造3份提議書、林姿伶則偽造1份，吳春美因過去曾接受林姿伶政治幫助，竟投報敵營，指揮3個兒子、3個媳婦一起抄寫水利會會員資料，15個小時後偽造了666份提議人名冊。

其餘則由羅明才新店服務處助理繆維蕙、陳穩圓、新店區各區里長劉洪珠、辜鳳琴、鄭富濃分工，共計有756份連署書。

案情因網紅「四叉貓」踢爆罷免提議書中疑點重重而曝光，檢方隨即展開偵辦，調取中選會及新北市選委會資料比對，透過筆跡鑑定，發現提議書中至少有上百件資料偽造，部分提議人甚至已死亡或戶籍不符，造假比例高達2.7%，平均每37人就有1人資料有問題。

檢方認為，劉時郡在罷免程序中核心地位，並於初期否認犯行，林姿伶扮演窗口；吳春美則為了一己之私，指揮親人抄寫提議人名冊，行為已侵蝕民主政治的基石，但考量3人終坦承反省並表示悔意，若在審理程序坦白犯行，則建請法院從輕量刑。



