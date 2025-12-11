除罪化？助理費vs.國務機要費 黃國昌掀舊案怒批民進黨「雙標」

助理費除罪化爭議延燒，民眾黨立委黃國昌以國務機要費除罪修法批評民進黨「雙標」。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（11）日就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告及審查委員許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。民眾黨立委黃國昌質詢時，提起過去國務機要費除罪化修法程序，藉以對比今日助理費除罪化爭議，批評民進黨同為「除罪化」態度雙標。

黃國昌回顧說，透過法律修法為個案解套或免除刑事責任，在我國憲政史上最有名的是2013年5月31日《會計法》修正，那次修正在院會沒有經過任何討論，四個黨團黨鞭在議場後方小會議簽了協商結論，通過後引發軒然大波，導致時任總統馬英九、民進黨主席蘇貞昌出面道歉，行政院長江宜樺也提出覆議，在不邀請閣揆報告下直接通過覆議推翻原決議。

他接著說，這次有關於國會助理費法制化，開始出現制度化是否在幫個案解套質疑，當然有討論必要，「公費公用」是沒有辦法退的底線。如果跟自己職權相關，在下一屆才適用是憲政上合宜做為。但他質疑，自己在2020離開立院，最關心的是國務機要費除罪化，當時眼睜睜看著立院2022年為個案修法，如今法務部報告寫得擲地有聲，今天卻噤若寒蟬。

黃國昌舉出2022年法務部在國務機要費除罪化的書面報告寫著「對於國務機要費將來是否修法除罪化，本部尊重主管機關及大院職權」。他批評，希望法務部在今天書面文字所表達態度在「除罪化」意見的不一致。

法務部法制司長洪家原則說明，基於各部會分工，尊重主管機關、立法院的行使，這態度沒有改變，但針對此事應認真探究在法評價上的意義、意涵。

黃國昌再回顧，國務機要費當年除罪化的立法討論一片空白，委員會報告詢答時，民進黨提案停止詢答，在大體討論時沒有討論，另在逐條討論時，民進黨同樣停止討論，會議僅14分鐘散會，而在黨團協商因人數未到齊，最終送院會處理，而在院會沒有廣泛討論、逐條討論。

黃國昌怒批，國務機要費除罪化立法討論一片空白，從委員會到黨團協商，再到院會沒有討論，不是說「沒有討論沒有民主？」還是只要特定案件，只要符合民進黨為什麼要討論？

