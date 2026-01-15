除舊不只佈新更要佈心 整理師教新住民收納迎新年

療癒系整理師黃美琇分享「一次到位、分類清楚、回家有位」的原則。





因應歲末年終家家戶戶忙於大掃除，移民署臺中市第二服務站14日舉辦新住民家庭教育課程，特別邀請安頓身心的療癒系整理師黃美琇，以「收拾一次不複亂的秘密」為主題，帶領新住民家庭用整理改變氣場，為新的一年打開幸福與希望。現場氣氛熱烈，大家都直呼收穫滿滿。



療癒系整理師黃美琇以「除舊佈新，也是除舊佈心」勉勵學員。

收納整理在不同家庭會呈現不同樣貌，也會隨生命階段流動而改變。黃美琇在課堂中分享，只要掌握「一次到位、分類清楚、回家有位」的原則，就能讓家務不再反覆循環，讓空間與心靈同步獲得釋放。傳授「集中、挑選、分類、歸位」四大收納步驟。首先將同類物品集中到一起，避免遺漏藏在家中各角落的物品；接著挑選真正需要保留的物品，其餘約八成即可進行「斷捨離」，為生活減負；第三步運用「三袋分類法」，將留下的物品依布類、紙類與雜物分門別類；最後再為每一樣物品找到最合適的「家」，讓取用與歸位都變得輕鬆自然。

整理不僅讓居家環境煥然一新，更能改變人們對物品與生活的態度。黃美琇以「除舊佈新，也是除舊佈心」勉勵學員，她強調，整理不是丟掉多少，而是留下真正讓自己安心與喜歡的事物，才能讓生活回到自己想要的樣子。來自越南的阿美開心地說，原來整理只是開始，先改變自己，才能影響別人，有好環境才會有好運來。

臺中市第二服務站站主任高志偉表示，透過結合生活實用與心理療癒的家庭教育課程，希望協助新住民家庭在忙碌與壓力中找回秩序與平衡，讓「家」成為真正的避風港，在嶄新的一年裡迎向更有力量與幸福的生活。

