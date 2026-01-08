除舊佈新不流汗！小米掃除神器懶人包5 Pro掃拖機器人直降萬元、無線吸塵器G20 Max、洗地機W30 Pro領券再折｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

迎接馬年！小米幫你準備超狂「開鴻運」活動，即日起至1/20，不僅有NT$150、NT$ 300限時現金券可領取，指定打掃家電則推出超值優惠價，懶人救星 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro 直降萬元，新品Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro，滿3,500現折100，祭出甜甜價嘗鮮！

此外，人氣手機、新品、穿戴手錶等等皆有折扣！新年想換新機，手機 Redmi Note 14 Pro 5G 高規格，中階售價，不用 8,000 元就能換機；而被一票玩家公認最親民版的電競手機 POCO X7 Pro 狂降 3千元，多款指定機型，以舊換新最高折2,500元！買東西一定要比價精打細算的「揪愛Mei」，幫大家挑出小米最殺的商品，有多項優惠，能以更優惠的價格輕鬆除舊佈新。

🧨小米REDMI開鴻運限時攻略

【狂撒紅包】 ：進站先領「開鴻運現金券」！

【App 隱藏版】 ：下載小米商城 App領 98折 優惠碼；新用戶再拿 95折 專屬券！

【積分變現金】 ：米粉平日累積的積分，結帳直接折抵，省上加省！

【無痛升級】：單筆消費滿6,000享12 期0利率，預算留著包紅包，打掃神器先拿走！

（圖片來源：小米商城）

🧧新春打掃就靠它！小米掃地機器人現省萬元

年末到！打掃需要「懶人救星」！Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro 是一款功能強大的旗艦級清潔產品，採用 AI 三鏡頭系統及升降式 dToF 感應器，可實現全場景智能識別與避障，提供精準導航與地圖建置。具備高達 20000Pa 的超強吸力，支援 80 度熱水清洗拖布功能，能更徹底地去除污漬和細菌，目前優惠價為18,999元，現省萬元。此外，Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro 是一款集吸塵、拖地、清洗滾刷及熱風烘乾於一身的多功能清潔家電，在同價位產品中，W30 Pro 的功能算是齊全，包含吸拖洗、高溫自清潔、熱風烘乾等，新品價6,999元，滿3,500現折100，性價比極高！

🧹掃除神隊友丨優惠懶人包

現省1萬2💰Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro 特價16,999元 ( 原價28,999元 ) 👉點我下單，結帳再享折扣

特色：AI 三鏡頭全景識別、dToF 智能伸縮雷達、80° 熱水洗拖布、自動集塵。

現省6千2💰Xiaomi 掃拖機器人 5 特價13,799元 ( 原價19,999元 ) 👉點我下單，結帳再享折扣

特色：超薄機身設計 (88mm)、20000Pa 超強吸力、80° 熱水洗拖布。

現省近4千💰Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max 黑色 特價11,999元 ( 原價15,995元 ) 👉點我下單，結帳再享折扣

特色：8000Pa 超強力吸塵、55°C 熱水洗拖布、自動集塵功能。

現省5百💰Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max 特價5,995元 ( 原價6,495元 ) 👉點我下單，結帳再享折扣

特色：180AW 旗艦吸力、專用寵物毛刷、LED 探照燈。

新品！Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro 售價6,999元 👉點我下單，結帳再享折扣

特色：18000Pa 強勁吸力、80℃ 熱風烘乾、 180° 彈性平躺角度

家裡空氣不流通，「揪愛Mei」除了會開除濕機外，還會再開循環扇或是電扇，來加強房間的循環。小米暑假期間推出的Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2Pro三入組，具備直流馬達、低噪音、省電與智慧控制等，原價要 8,995 元，特價後6,999 元，現省 1,986 元，比分開買還便宜好幾百元。

不用特價期間就超熱賣的小米手環和行動電源，像是 Xiaomi手環9 NFC 版，擁有 1.62 吋螢幕 150 種運動模式、21 天超長續航、全天候心率與血氧監測，重點是支援悠遊卡感應支付，搭捷運、搭公車不用急忙找悠遊卡，手環嗶一下就可以，原價 1,395 元，特價只要799元。

新上市的Redmi Buds 8 Lite ，是一款性價比極高的平價降噪耳機，售價僅519元，主打高達 42dB 的寬頻主動降噪和清晰的通話品質，適合日常通勤與休閒使用。

根據「揪愛Mei」觀察，狂推小米行動電源，關鍵字大多是「便宜、好用」。「揪愛Mei」自己也有好幾顆，有大顆的用來充筆電，磁吸用來充 iPhone，還有小顆自帶線的行動電源 10000 口袋版，可以帶上飛機，還自帶電源線，隨時都能充電。想要搭免運或是湊滿額順手帶一顆，不會後悔。

REDMI Buds 8 Lite 售價519元👉點我下單

現省近6百 💰 Xiaomi 手環 9 NFC版 特價799元 ( 原價1,395元) 👉 點我下單

Xiaomi 自帶線行動電源 10000 口袋版 售價465元 👉點我下單

主打小巧設計、快速加熱和多重安全防護功能的Xiaomi 桌面暖風機，外觀設計簡潔時尚，方便擺放且不佔空間，現在結帳享折扣，無論是在辦公室趕報告，還是在家追劇看書，有它陪伴，整個冬天都變得暖呼呼、更有效率！

Xiaomi 桌面暖風機 售價745元👉點我下單

（圖片來源：小米商城）

🔥Redmi Pad 2平板不用5千再送保護殼

趁著優惠檔期，想找一台高 CP 值，適合娛樂與學習的平板，「揪愛Mei」認 Redmi Pad 2 最適合，配備 11 吋高畫質大螢幕，支援 90Hz 自適應更新率，能享受細膩流暢的視覺盛宴。四揚聲器結合 Dolby Atmos 音效，搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器、9000mAh 超大電池加上 18W 快充，價格更是親民只要 4,999 元起，以同級距罕見的強悍配置，為入門娛樂平板帶來最親民的選擇。

Redmi Pad 2 售價4,999元免運👉點我下單，結帳再享折扣

（圖片來源：小米商城）

小米手機賣最好的就是萬元級別手機，「揪愛Mei」首先推薦 Redmi Note 14 Pro 5G，配置 6.67 吋大螢幕、5110mAh 大電量，再搭上 2 億畫素 OIS 主相機、IP68 防水防塵，優惠期間現折 2,000 元，只要 7,999 元就能入手，是同價位中少見的全方位機種。如果預算有限，「揪愛Mei」挑出 Redmi Note 14， 優惠期間特價只要 4,999 元，搭載擁有 1 億畫素主鏡頭與 5500mAh 電量，拿來當成導航機也很實惠。

被大量玩家公認最親民的電競手機 POCO X7 Pro，搭載全球首發的 Dimensity 8400-Ultra 處理器，6000mAh 超大電池與 90W 快充，同時大幅優化遊戲相關軟硬體，內行玩家都會相當滿意的一款手機，原本價格要 11,999 元，活動期間直接狂降 3,000 元，8,999 元就能帶回家。

新機上市！REDMI Note 15 Series 購機即贈送 Xiaomi Type-C 耳機（數量有限，贈完為止） 👉點我預訂

現省兩千 💰 Redmi Note 14 Pro 5G 特價7,999元 ( 原價9,999元) 👉點我下單

現省1千 💰 Redmi Note 14 特價4,999元 ( 原價5,999元) 👉點我下單

現省兩千💰POCO X7 Pro 特價8,999元( 原價11,999元 ) 👉點我下單

🔥小米限定好券開搶！NT$150、NT$200、NT$300、NT$400 手機/平板加碼券👉點此領取