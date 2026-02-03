除舊佈新別錯過！汰換家中「吃電怪獸」 優惠加補助最高省萬元





隨著歲末年終大掃除旺季來臨，不少民眾在整理環境時，也開始重新檢視家中老舊家電的去留。許多服役多年的冰箱、冷氣與除濕機，不僅運轉聲大，更是隱形的「吃電怪獸」，長期下來累積的電費相當驚人。

486團購觀察，年前家電採購進入高峰期，消費者除了考量功能與外型，「節能省電」和「補助金額」已成為最常被詢問的重點。若能善用政府住宅家電汰舊換新節能補助，並搭配財政部貨物稅減免，單台家電最高可省下5000元，對於計畫在年前汰換大型家電的家庭而言，是相當實質的省錢機會。

為鼓勵民眾汰換高耗能老舊家電，購買能源效率分級標示第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機，並完成家中舊機的汰換回收，可申請經濟部住宅家電汰舊換新節能補助，最高可補助3000元；還可疊加申請財政部貨物稅減免，依家電級距最高可再退2000元，兩項補助合計，單台家電最高可省下5000元。對於準備在年前更換冰箱或冷氣等高單價家電的家庭來說，不無小補。

台灣冬季氣候濕冷，除濕機同樣是許多家庭的必備家電。消費者若購買一級或二級能效的新除濕機，可依財政部貨物稅減免規定，申請最高1200元的退稅補助。486團購指出，近年除濕機與冷氣的變頻技術已大幅提升，與舊款定頻機種相比，長時間使用下的耗電差距相當明顯。

486團購表示，近期搭配年前採購檔期，平台上多款符合一級或二級能效標準的家電本身已有歲末優惠價，若再加上政府提供的節能補助與貨物稅減免，整體省下的金額動輒數千元，部分機種甚至有機會突破一萬元。對於原本觀望的消費者而言，現在入手不僅能降低購機負擔，長期下來也能有效減少電費支出，是一次兼顧省錢與節能的好時機。

486團購建議，民眾在選購家電時，應認明能源效率分級標示，優先選擇一級能效產品，並務必妥善保留購買發票、保固卡及廢四機回收聯單等相關憑證，以利後續申請補助。透過汰換高耗能老舊家電，不僅能提升居家生活的舒適度與安全性，也能實際響應節能減碳，讓這個農曆年過得更省荷包、也更環保。

