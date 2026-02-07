除舊佈新動起來！ 黃偉哲帶頭啟動國家清潔週





歲末將至，配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，環保局將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔週」，今（7）日於安平國中舉辦誓師大會，由市長黃偉哲帶領安平區13里、社區環保志義工近300人分頭打掃環境，乾淨迎馬年。

黃偉哲表示，環境清潔不僅關乎市容，更是疾病防治的關鍵，近期其它地區突發鼠疫，台南市環保局已於最短時間內配發老鼠藥至各區加強預防，也提醒市民除舊佈新之餘記得清除積水容器，如有協助清運大型傢俱需求，務必儘早預約以免塞車；另外，許多毀損不嚴重的家具，經過修繕後仍可煥然一新、繼續使用，這正是落實源頭減量的最佳範例。期許「垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘」能成為台南乾淨環境的三法寶，讓永續生活的觀念走入家家戶戶。

廣告 廣告

環保局長許仁澤指出，歲末之際，家戶陸續安排大掃除，除夕前一週更達最尖峰，今年2月16日除夕當天加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6時止，讓清潔隊員可以回家吃年夜飯。2月17日至19日(初一至初三)全市停收垃圾。2月20日(初四)恢復正常清運，重點區則於白天加開班次。詳情可至台南市政府環保局網站查詢或洽在地清潔隊。

此外，民眾可善用「臺南環保通」APP查詢垃圾車動態及預約大型家具清運，並於春節停收垃圾期間勿隨意棄置垃圾，同時記得清除積水容器，防範病媒蚊孳生。

今日市長黃偉哲於誓師後與環保志工一同進行社區清掃，提醒民眾注意清理水溝蓋、騎樓與道路交界處的菸蒂，並感謝清潔隊員年前繁忙期間的辛勞，市議員盧崑福也到現場一同響應清潔週活動。

更多新聞推薦

● 寒流南下愈晚愈冷 北台低溫下探8度