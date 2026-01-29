除舊佈新喜迎馬年 年終大掃除高雄環保局加強垃圾清運 春節停運三天

▲高雄市環保局公告春節垃圾清運時間，請民眾配合維護市容清潔。

【記者 王靚慧／高雄 報導】為迎接農曆新年到來，配合市民「除舊佈新」的大掃除習慣，高雄市環保局制定115年春節期間垃圾清運計畫，2月9日至15日期間將加強大型垃圾清運，17日至19日初一至初三停止清運垃圾，請民眾配合維護環境清潔。

環保局表示，2月9日至15日期間將加強大型垃圾清運，並為確保垃圾清運順暢，15日(星期日)當日晚間加強清運；16日除夕各區將於上午提早清運垃圾，原晚間時段停止清運，讓辛勞一整年的清潔隊員能返家與家人圍爐團圓；17日至19日初一至初三停止清運垃圾；2月20日初四上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運。

環保局提醒，為確保清運安全，請民眾務必正確分類並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車：①高壓瓶罐（髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等）請先排空，交由資源回收車回收、②食用性粉狀物（奶粉、麵粉等）請加水後交付廚餘回收、③香灰及未燃盡金紙，請澆水後裝袋，交由垃圾車清運、④鋰電池、行動電源：請單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收、⑤滅火器、瓦斯桶，請交由原購買店家回收再利用。

環保局呼籲民眾落實垃圾分類與資源回收，以維護清潔隊員安全，避免垃圾車或焚化廠損壞，共同維護市容整潔，迎接馬年到來。（圖／高雄市環保局提供）