除舊佈新從睡眠開始 青年局助攻岡山青創「春之漾」打造好眠新年

青年局長林楷軒（左）參訪岡山青創店家「春之漾床業」與負責人楊明儒（右）交流創業歷程與經營理念。（朱窈慧翻攝）



高雄市政府青年局近日前往岡山區，實地走訪在地青創品牌「春之漾床業」，了解其創業歷程與經營模式，並關心市府青創資源的實際運用情形。青年局長林楷軒表示，市府透過青年創業補助及「雄挺利」利息補貼等政策，化為實質助力，協助青年品牌穩健經營，也讓市民在新年期間「換好床、睡好眠」。





林楷軒指出，現今青年創業不僅重視產品，更講究理念與差異化服務。「春之漾」以職人精神為核心，針對不同體型與睡眠習慣，堅持引導顧客實際試躺、親身體驗，從細節中找出最合適的床墊，這樣的用心正是提升深度睡眠的關鍵。他也提到，歲末年初是居家消費旺季，對青創品牌而言是重要展現期，市府將持續提供穩定且具彈性的政策支持，協助青年安心在高雄扎根，為地方產業注入動能。

「春之漾床業」於疫情期間在岡山創立，曾獲得2023年青年創業補助及「雄挺利」利息補貼。負責人楊明儒說，創業初期面臨資金與市場雙重壓力，政策資源在資金調度與行銷推廣上提供關鍵協助，讓團隊能專注於品質與服務，逐步建立穩定的經營基礎。在經營策略上，春之漾選擇落腳非核心商圈，以口碑經營為主軸，透過顧客實際體驗與分享累積在地客源。品牌採一對一預約制服務，營造不受干擾的試躺空間，讓消費者依自身需求做出選擇；產品則選用無毒材料、頂級獨立筒與醫療級泡棉，並依顧客回饋持續調整設計，回應不同族群的睡眠需求。





「希望顧客在最貼近日常的狀態下體驗床墊，找到真正適合自己的好眠。」楊明儒分享，長期累積的顧客回饋，不僅讓不少消費者感受到睡眠品質改善，也成為品牌持續優化產品與服務的重要依據。





青年局表示，青年創業除需創意與專業，更需要穩定且貼近實務的政策支持。未來將持續透過補助資源與實地訪視，傾聽青創業者聲音，滾動檢討政策方向，打造更友善的創業環境，陪伴青年事業在地方持續成長。

