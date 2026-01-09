除舊佈新換新機！三摺手機、翻譯耳機、AI筆電 入手四大科技新品2026工作效能大升級
新年來臨，除舊佈新不該只停留在衣著和居家擺設，若要真正體現儀式感，最有感的方式就是用全新科技行頭來重新定義日常工作與生活，從能當平板的三摺旗艦手機、到支援AI的輕薄筆電，再加上跨越語言障礙的翻譯耳機，這套組合不只是堆砌配置，而是讓你在2026，不論是創意工作、跨國溝通或內容產製上，都能體驗科技帶來的生產力提升！（文：費司特、圖：各廠商提供）
一機三屏大視界！「Samsung Galaxy Z TriFold」打開工作新視野
想要馬上提升工作效率嗎？三星首次推出的三摺手機「Galaxy Z TriFold」會是你不錯的選擇，從外觀的6.5吋直立螢幕，輕輕一展就變成10吋的劇院級大螢幕，這種尺度的靈活轉換，足以顛覆你對手機的既有認知。外螢幕採用2600 nits峰值亮度的Dynamic AMOLED 2X，內頁螢幕則提供1600 nits峰值亮度與120Hz流暢更新率，無論在陽光下或室內，視覺表現都堪稱一流。
最讓人驚豔的是，Galaxy Z TriFold創新搭載的Armor FlexHinge升級雙軌轉軸，儘管三片屏幕的厚度與重量分布各異，開闔時卻能維持穩定流暢，耐用度甚至達到20萬次摺疊，搭配Snapdragon 8 Elite for Galaxy旗艦晶片與16GB RAM，這台手機還首次支援獨立的Samsung DeX運作，意即你可以在展開的10吋大屏上同時開啟4個獨立工作區，每個區域各執行5個應用，徹底解放多工能力。
2億畫素的廣角相機搭配1200萬超廣角與1000萬遠距鏡頭，讓拍照體驗也達到旗艦級標準，摺疊後厚度僅12.9mm，展開後最薄處只有3.9mm，重量309克，攜帶性其實比多數平板更輕便，Galaxy Z TriFold最聰明的地方：它不是在鼓勵你額外購置平板，而是用一台手機就能完全取代平板的工作場景。
打破語言框架！「Acer AI TransBuds譯秒聽」跨國通話即時翻譯
如果Galaxy Z TriFold解決了你的多工視覺需求，那麼Acer推出的「AI TransBuds譯秒聽」翻譯耳機則是要打破跨國溝通的最後一道牆，耳機搭載微軟Azure服務的翻譯引擎，支援15種以上主流語言的雙向即時翻譯，翻譯延遲只需1~2秒，讓你在通話或視訊會議時無須再依賴第三方翻譯軟體。
譯秒聽的應用場景相當多元：通話翻譯功能相容LINE、微信、Google Meet與Zoom等主流通訊平台，專為商務人士解決跨國會議的語言瓶頸；影音翻譯模式則讓你邊看YouTube或Podcast邊獲得雙語字幕，追蹤國際新聞與專業內容再也不怕語言障礙；線下聽譯與面對面翻譯模式則適合講座、研討會與導覽活動，幫你即時理解不同語言講者的內容。最貼心的是，每次會議的音檔與逐字稿都能一鍵導出，並自動生成AI摘要，大幅節省後續整理時間。
耳機側採用AI聲線模擬技術，讓翻譯後的語音聽起來自然流暢，彷彿對方直接用你的語言說話，而非生硬的機器合成音。相容性部分也做得滿周到——支援iPhone 15以上機型、Android手機、平板以及PC/Mac電腦，無論何時何地都能啟動翻譯模式，對於需要頻繁進行國際溝通的創作者、商務人士或研究工作者來說，譯秒聽不只是耳機，更是一位隨身語言顧問。
「Acer Swift Go 16 AI」親民價格配上頂級OLED的AI筆電新標竿
說到Copilot+ AI筆電，Acer Swift Go 16 AI堪稱今年最具CP值的選擇！筆電搭載Intel Core Ultra 9系列處理器，配上16吋 120Hz OLED高畫質螢幕，售價卻維持在三萬初的親民水位，實在令人驚豔。
OLED螢幕是Swift Go 16 AI最大的視覺亮點，支援120Hz超高更新率，並內建硬體級低藍光保護，對於長時間創作工作的眼睛負擔明顯較低。配合16:10的黃金比例，無論進行文字編輯、影片剪輯或設計工作，都能享受到寬敞的工作空間。整機搭載32GB RAM與1TB PCIe 4.0儲存，1.5kg的輕薄機身與Thunderbolt 4連接，讓你隨時隨地都能進行專業創作。
Swift Go 16 AI內建的Arc 140V內顯足以應付主流遊戲與輕度3D創作，搭配Intel的AI加速能力，可輕鬆運行Windows Recall等智慧功能，而最棒的部分是續航力：在實際使用中，文書工作一小時僅耗電15%，整日外出辦公完全無需擔心沒電。另外，Swift Go 16 AI還配備Acer獨家的PurifiedView 2.0降噪、PurifiedVoice 2.0通話增強與LiveArt AI繪圖功能，讓這台筆電真正成為Copilot+ PC生態中最實用的選擇。
「MacBook Pro 14吋 M5」：蘋果AI效能的跨越式躍進
如果你是蘋果生態的忠實用戶，或需要進行4K影片剪輯、3D渲染等專業創作，那麼剛推出不久的M5晶片MacBook Pro必定值得關注！搭載M5晶片相比M4，M5的AI效能足足快了3.5倍，與M1相比更是快6倍，這個數字背後的關鍵是蘋果首次在GPU架構中融入神經網路加速器，也就是說，每個GPU核心都內建專屬AI引擎，讓圖像生成、大型語言模型推理等工作能以前所未有的速度運行。
續航力方面，搭載72.4Wh電池的M5 MacBook Pro最長可達24小時，相比前代的約10小時已是顯著飛躍，14.2吋Liquid Retina XDR顯示器維持1600 nits HDR峰值亮度與120Hz ProMotion更新率，搭配153GB/s的統一記憶體頻寬，專業級的創意工作流程在M5上運行時會感受到明顯的順暢提升，無論是用Topaz Video進行AI影片強化、在Blender中進行光線追蹤渲染，或在Premiere Pro剪輯4K素材，M5都能為你節省大量渲染與等待時間。
新年的儀式感，就從這些能陪伴你創造價值、跨越障礙的科技行頭開始吧！
