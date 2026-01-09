Yahoo奇摩3C大事紀

除舊佈新換新機！三摺手機、翻譯耳機、AI筆電 入手四大科技新品2026工作效能大升級

Yahoo奇摩3C大事紀
除舊佈新換新機！三摺手機、翻譯耳機、AI筆電 入手四大科技新品2026工作效能大升級
除舊佈新換新機！三摺手機、翻譯耳機、AI筆電 入手四大科技新品2026工作效能大升級

新年來臨，除舊佈新不該只停留在衣著和居家擺設，若要真正體現儀式感，最有感的方式就是用全新科技行頭來重新定義日常工作與生活，從能當平板的三摺旗艦手機、到支援AI的輕薄筆電，再加上跨越語言障礙的翻譯耳機，這套組合不只是堆砌配置，而是讓你在2026，不論是創意工作、跨國溝通或內容產製上，都能體驗科技帶來的生產力提升！（文：費司特、圖：各廠商提供）

一機三屏大視界！「Samsung Galaxy Z TriFold」打開工作新視野

一機三屏大視界！「Samsung Galaxy Z TriFold」打開工作新視野（圖：Samsung）
一機三屏大視界！「Samsung Galaxy Z TriFold」打開工作新視野（圖：Samsung）
廣告

想要馬上提升工作效率嗎？三星首次推出的三摺手機「Galaxy Z TriFold」會是你不錯的選擇，從外觀的6.5吋直立螢幕，輕輕一展就變成10吋的劇院級大螢幕，這種尺度的靈活轉換，足以顛覆你對手機的既有認知。外螢幕採用2600 nits峰值亮度的Dynamic AMOLED 2X，內頁螢幕則提供1600 nits峰值亮度與120Hz流暢更新率，無論在陽光下或室內，視覺表現都堪稱一流。

最讓人驚豔的是，Galaxy Z TriFold創新搭載的Armor FlexHinge升級雙軌轉軸，儘管三片屏幕的厚度與重量分布各異，開闔時卻能維持穩定流暢，耐用度甚至達到20萬次摺疊，搭配Snapdragon 8 Elite for Galaxy旗艦晶片與16GB RAM，這台手機還首次支援獨立的Samsung DeX運作，意即你可以在展開的10吋大屏上同時開啟4個獨立工作區，每個區域各執行5個應用，徹底解放多工能力。

Galaxy Z TriFold摺疊後厚度僅12.9mm，展開後最薄處只有3.9mm，重量309克，攜帶性其實比多數平板更輕便（圖：Samsung）
Galaxy Z TriFold摺疊後厚度僅12.9mm，展開後最薄處只有3.9mm，重量309克，攜帶性其實比多數平板更輕便（圖：Samsung）

2億畫素的廣角相機搭配1200萬超廣角與1000萬遠距鏡頭，讓拍照體驗也達到旗艦級標準，摺疊後厚度僅12.9mm，展開後最薄處只有3.9mm，重量309克，攜帶性其實比多數平板更輕便，Galaxy Z TriFold最聰明的地方：它不是在鼓勵你額外購置平板，而是用一台手機就能完全取代平板的工作場景。

打破語言框架！「Acer AI TransBuds譯秒聽」跨國通話即時翻譯

打破語言框架！「Acer AI TransBuds譯秒聽」跨國通話即時翻譯 （圖：Acer）
打破語言框架！「Acer AI TransBuds譯秒聽」跨國通話即時翻譯 （圖：Acer）

如果Galaxy Z TriFold解決了你的多工視覺需求，那麼Acer推出的「AI TransBuds譯秒聽」翻譯耳機則是要打破跨國溝通的最後一道牆，耳機搭載微軟Azure服務的翻譯引擎，支援15種以上主流語言的雙向即時翻譯，翻譯延遲只需1~2秒，讓你在通話或視訊會議時無須再依賴第三方翻譯軟體。

譯秒聽的應用場景相當多元：通話翻譯功能相容LINE、微信、Google Meet與Zoom等主流通訊平台，專為商務人士解決跨國會議的語言瓶頸；影音翻譯模式則讓你邊看YouTube或Podcast邊獲得雙語字幕，追蹤國際新聞與專業內容再也不怕語言障礙；線下聽譯與面對面翻譯模式則適合講座、研討會與導覽活動，幫你即時理解不同語言講者的內容。最貼心的是，每次會議的音檔與逐字稿都能一鍵導出，並自動生成AI摘要，大幅節省後續整理時間。

耳機側採用AI聲線模擬技術，讓翻譯後的語音聽起來自然流暢，彷彿對方直接用你的語言說話，而非生硬的機器合成音。相容性部分也做得滿周到——支援iPhone 15以上機型、Android手機、平板以及PC/Mac電腦，無論何時何地都能啟動翻譯模式，對於需要頻繁進行國際溝通的創作者、商務人士或研究工作者來說，譯秒聽不只是耳機，更是一位隨身語言顧問。

「Acer Swift Go 16 AI」親民價格配上頂級OLED的AI筆電新標竿

「Acer Swift Go 16 AI」親民價格配上頂級OLED的AI筆電新標竿
「Acer Swift Go 16 AI」親民價格配上頂級OLED的AI筆電新標竿

 

說到Copilot+ AI筆電，Acer Swift Go 16 AI堪稱今年最具CP值的選擇！筆電搭載Intel Core Ultra 9系列處理器，配上16吋 120Hz OLED高畫質螢幕，售價卻維持在三萬初的親民水位，實在令人驚豔。

Acer Swift Go 16 AI搭載Intel Core Ultra 9系列處理器，配上16吋 120Hz OLED高畫質螢幕
Acer Swift Go 16 AI搭載Intel Core Ultra 9系列處理器，配上16吋 120Hz OLED高畫質螢幕

OLED螢幕是Swift Go 16 AI最大的視覺亮點，支援120Hz超高更新率，並內建硬體級低藍光保護，對於長時間創作工作的眼睛負擔明顯較低。配合16:10的黃金比例，無論進行文字編輯、影片剪輯或設計工作，都能享受到寬敞的工作空間。整機搭載32GB RAM與1TB PCIe 4.0儲存，1.5kg的輕薄機身與Thunderbolt 4連接，讓你隨時隨地都能進行專業創作。

Swift Go 16 AI內建的Arc 140V內顯足以應付主流遊戲與輕度3D創作，搭配Intel的AI加速能力，可輕鬆運行Windows Recall等智慧功能
Swift Go 16 AI內建的Arc 140V內顯足以應付主流遊戲與輕度3D創作，搭配Intel的AI加速能力，可輕鬆運行Windows Recall等智慧功能

Swift Go 16 AI內建的Arc 140V內顯足以應付主流遊戲與輕度3D創作，搭配Intel的AI加速能力，可輕鬆運行Windows Recall等智慧功能，而最棒的部分是續航力：在實際使用中，文書工作一小時僅耗電15%，整日外出辦公完全無需擔心沒電。另外，Swift Go 16 AI還配備Acer獨家的PurifiedView 2.0降噪、PurifiedVoice 2.0通話增強與LiveArt AI繪圖功能，讓這台筆電真正成為Copilot+ PC生態中最實用的選擇。

「MacBook Pro 14吋 M5」：蘋果AI效能的跨越式躍進

「MacBook Pro 14吋 M5」：蘋果AI效能的跨越式躍進（圖：Apple）
「MacBook Pro 14吋 M5」：蘋果AI效能的跨越式躍進（圖：Apple）

如果你是蘋果生態的忠實用戶，或需要進行4K影片剪輯、3D渲染等專業創作，那麼剛推出不久的M5晶片MacBook Pro必定值得關注！搭載M5晶片相比M4，M5的AI效能足足快了3.5倍，與M1相比更是快6倍，這個數字背後的關鍵是蘋果首次在GPU架構中融入神經網路加速器，也就是說，每個GPU核心都內建專屬AI引擎，讓圖像生成、大型語言模型推理等工作能以前所未有的速度運行。

 

續航力方面，搭載72.4Wh電池的M5 MacBook Pro最長可達24小時，相比前代的約10小時已是顯著飛躍，14.2吋Liquid Retina XDR顯示器維持1600 nits HDR峰值亮度與120Hz ProMotion更新率，搭配153GB/s的統一記憶體頻寬，專業級的創意工作流程在M5上運行時會感受到明顯的順暢提升，無論是用Topaz Video進行AI影片強化、在Blender中進行光線追蹤渲染，或在Premiere Pro剪輯4K素材，M5都能為你節省大量渲染與等待時間。

新年的儀式感，就從這些能陪伴你創造價值、跨越障礙的科技行頭開始吧！

其他人也在看

祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！

祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！

大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。

中時新聞網 ・ 12 小時前14
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通　姊妹失控竟打起來

祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通　姊妹失控竟打起來

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前25
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳　卡關原因曝光粉絲嚇壞

唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳　卡關原因曝光粉絲嚇壞

世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前2
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

EBC東森新聞 ・ 1 天前8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」

首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」

生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。

民視 ・ 1 小時前3
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動

【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動

受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前11
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬

被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬

Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前61
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕

太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕

柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前101
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂

為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂

你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前發表留言
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄

NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄

馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。

中天新聞網 ・ 1 天前8
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？

怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？

週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」

自由時報 ・ 1 天前38
冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...

FTNN新聞網 ・ 1 天前1
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂　「熱油潑臉」釀毀容！

她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂　「熱油潑臉」釀毀容！

國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。

民視健康長照網 ・ 13 小時前2
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親　蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親　蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前8
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。

中天新聞網 ・ 1 天前273
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷　一路冷到「這天」

明日又有冷氣團！3區域轉濕冷　一路冷到「這天」

今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前1
陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型

緯來新聞網 ・ 1 天前76
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆　其中4檔被買到漲停

籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆　其中4檔被買到漲停

台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前441
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」　王世堅怒駁：我不去了

傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」　王世堅怒駁：我不去了

民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前50