除舊佈新迎春節 中市環保局寶之林再生家具1/19起全館7折

除舊佈新迎春節，中市環保局寶之林再生家具1/19起，全館7折。（圖：中市府提供）

春節到來，配合民眾除舊佈新需求，台中市政府環保局寶之林廢棄家具再生中心，定1月19日至2月15日，也就是「115年台中清潔月」期間，推出優惠活動，再生家具全館7折，歡迎民眾選購！

環保局表示，寶之林廢棄家具再生中心主要販售各種再生家具及二手腳踏車等，並拆解不堪修復的廢棄家具可用部位，作為DIY素材及巧思手工小物，例如小板凳、原木筆記本等，進行販售，充分展現垃圾源頭減量及惜物作環保的成果。

環保局長吳盛忠表示，民眾習慣在農曆春節前進行大掃除，經常清出大量廢棄家具，環保局除要求清潔隊加強清運外，也積極宣傳資源回收與源頭減量觀念，提高廢棄家具回收再利用，特別推出寶之林「好運加馬，歲末提前大掃除」全館7折促銷活動（不包含家具健診服務及DIY課程），讓民眾在除舊佈新的同時，愛環保之餘，不忘顧荷包。

環保局補充，寶之林開放時間為每週一、二及四至六上午8時至下午5時，每週三、週日及國定例假日休息，環保公園則全天開放，聯絡電話為（04）24369702。（寇世菁報導）