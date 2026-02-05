除舊佈新、安全第一 高市府勞工局於中鋼總部舉辦大樓外牆清洗作業安全觀摩

高市府勞工局今（五）日於前鎮區中鋼總部大樓舉辦外牆清洗作業安全觀摩宣導會，由中鋼公司示範演練吊籠清洗作業的SOP，並由勞工局皮忠謀副局長、中鋼公司企業工會楊乙記理事長及勞動檢查同仁共同解說，希望透過現場的示範演練及說明，將吊籠作業安全具體化、可視化，提供相關業者與作業廠商遵循。(見圖)

勞工局皮忠謀副局長表示，春節即將來臨，也是從事清潔清掃、修繕清理等除舊佈新工作的重點期間，包括大樓外牆清洗、機械設備歲修保養、局限空間等臨時或短期間的施工作業，可能存在墜落、物體飛落、感電、跌倒及中毒缺氧等風險，唯有事先規劃作業安全步驟、按部就班執行SOP，並落實安全查核管制，才能確保作業者與周邊人員的安全。

勞工局指出，「安全，沒有人可以置身事外」，確保作業安全是每一位業主、雇主、勞工朋友及政府單位的共同責任，一定要將所有的環節都透過「自護、互護、監護」的三護機制來落實；這次的春安觀摩宣導的目的，就是要讓廠商及勞工朋友瞭解吊籠作業的風險，從機械的安全裝置、作業場所的管制、作業人員的安全防護與監督人員的安全查核管制等環節，藉由實作演練來深化「自護、互護、監護」的三護機制，進一步讓安全具體化、安全看得見。

皮忠謀副局長提到，吊籠清洗外牆作業，相關風險的成因包括工作者未具操作人員資格；固定及架設不當；工作台傾斜或跨出作業；鋼索或救命索不符規定，可能發生吊籠掉落或墜落的事故。於作業前務必強化作業管制與機具、鋼索、救命索、支撐固定及安全裝置之檢點，且對於作業下方危險區域範圍應設立警告標示，作好作業區域管制，防止外部人車進入，作業期間並應專人持續監督、指揮，以維護作業安全。

勞工局提醒業者與勞工朋友，從事吊籠相關作業時，應落實下列安全措施：一、設置警告標示並禁止人員進入吊籠作業下方危險區域；二、依人數設置長度足夠之救命索供每名勞工使用；三、確認吊籠鋼索、救命索與建物銳角接觸面已包覆防護，避免造成斷裂；四、嚴禁於吊籠工作台上使用腳墊、梯、椅或踏板墊高作業高度；五、吊籠操作人員嚴禁擅離或跨出工作台，或讓肢體過度向外伸展；六、作業人員應全程將背負式安全帶懸掛於救命索垂直防墜鎖扣，並應避免作業工具有飛落的危險。

勞工局已啟動加強春安監督檢查工作，呼籲雇主及勞工朋友共同強化作業安全，如需協助可洽詢勞檢處服務專線○七-七三三六九五九。