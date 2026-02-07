除舊佈新「折5000元」要趁早！經濟部宣布家電汰換補助今年最後一年

住宅家電汰舊換新節能補助今年最後一年，經濟部提醒今年總預算只68億元，用罄就提前結束 。廖瑞祥攝



經濟部能源署表示，節能家電汰舊換新補助今（2026）年將邁入最後一年，僅剩68億元預算，相當於226萬台的額度，呼籲民眾把握最後機會踴躍申請，加速換購一級能效冷氣機或電冰箱。

官員表示，「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫為2023年至2026年，2024年一度因預算提早用罄而結束，今年是計畫最後一年，因此特別加碼預算到68億元，已比2025年高出20億元。

能源署表示，國內住宅用戶換購一級能效冷氣機或電冰箱，可以申請經濟部3,000元汰換補助，還可以向財政部辦理貨物稅退稅最高2,000元，合計每台最高可享5,000元節能優惠，實質減輕購買新家電的經濟負擔，是小資家庭抗通膨、省能源的最佳時機。

雖然經濟部節能家電汰舊換新計畫將在今年落日；但財政部減免貨物稅仍持續到2029年底。

經濟部表示，雖然今年節能家電汰舊換新有68億元預算，但屆滿前補助經費若用罄，經濟部得公告終止補助及提前截止受理申請補助，消費者若有汰換節能家電計畫，要買要趁早。

至於補助申請方式有二種，民眾以郵寄方式申請者，應備齊規定文件，包括申請人的身分證明文件、存摺封面、電費單、發票、保證書或保固卡，以及廢四機回收聯單，以掛號郵寄至板橋郵政8-17號信箱。

以網路方式申請者，應上網連結至「住宅家電汰舊換新節能補助」 網站（https://save3000.moeaea.gov.tw），填寫相關資料並上傳上述規定文件的電子檔（掃描或拍照）。

為鼓勵民眾汰換1級節能家電，只要把住家冷氣、冰箱汰舊換新為能效1級產品後，每台新機可獲3,000元補助。此外，還可向財政部國稅局申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2,000元，等於汰換家中老舊冷氣或冰箱，改用一級能效產品，合計可享最高5,000元的節能優惠。

