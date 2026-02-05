除舊布新不留「鼠」！新北啟動年終大掃除 淨化升級迎新年

清潔隊員於市場周遭側溝清淤，維護環境整潔與水溝暢通。新北市環保局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，新北市政府自今（115）年1月17日起正式啟動「相揪厝邊，作伙拼乾淨」年終大掃除行動，號召市民全面整理居家內外環境。環保局特別強調，掃除不只是除舊佈新，更要同步落實「斷糧、斷路、斷居住」防鼠三原則，從源頭杜絕鼠害，確保環境衛生。

環保局長程大維指出，環境整潔是防治鼠害的關鍵。環保局將針對餐廳、小吃店等高風險場域加強稽查，嚴防食物殘渣及油脂排入水溝，避免成為老鼠覓食熱點。若發現環境髒亂，將依《廢棄物清理法》限期改善，逾期未成者將依法告發處分。

環保局加強餐廳稽查。新北市環保局提供

市場處長李長奎也表示，傳統市場因食材豐富，是防鼠重點區域。目前已要求各市場管理單位及攤商嚴格落實「收攤即清、廚餘不落地、不排入側溝」等自主維護措施，並於適當位置投放殺鼠劑，全面圍堵老鼠蹤跡。

眾若於居家或社區發現老鼠蹤跡，可視情況使用殺鼠劑，並掌握「靠牆放、多點少量、持續觀察」三大原則。新北市環保局提供

環保局建議民眾在掃除期間掌握以下三要點，有效降低鼠害風險：

斷糧（不讓鼠吃）： 食物與廚餘密封存妥，垃圾定時交付清運。

斷路（不讓鼠來）： 封補門縫與牆角孔洞，阻斷老鼠入侵路線。

斷居住（不讓鼠住）： 清除後巷及室內外雜物，消除老鼠藏匿空間。

民眾只要掌握「防鼠三原則」，能有效降低鼠害風險。新北市環保局提供

若民眾於居家發現鼠蹤，環保局提醒使用殺鼠劑應遵循「靠牆放、多點少量、持續觀察」。投放時需配戴手套，並先清除周邊食物以提高取食意願；若家中有嬰幼兒或寵物，務必使用鼠餌盒遮蔽以防誤食。

針對鼠屍處理，應戴妥口罩與手套，先以1:9稀釋漂白水 噴灑消毒，再裝入塑膠袋密封，以一般垃圾交付清運。環保局呼籲，掃除做得好，老鼠自然跑，盼全民齊心參與，以實際行動守護環境，迎接嶄新的一年。