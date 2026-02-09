除舊布新不留「鼠」新北號召全民乾淨掃除鼠害安心迎新年

新北市府號召全民乾淨掃除鼠害安心迎新年，加強市場稽查。 （新北環保局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

日前台北市大安區驚傳今年首例漢他病毒死亡病例，環保單位也在亡者住家周邊捕獲二隻老鼠檢出漢他病毒抗體陽性；新北市府環保局提醒民眾年節大掃除不僅要「除舊布新」，更要落實「防鼠三原則（斷糧、斷路、斷居住）」。另環保局亦將加強稽查高風險場域，與市場處聯手杜絕鼠害，從源頭確保環境整潔，讓家家戶戶安心過好年。

環保局長程大維表示，環境整潔是防治鼠害的關鍵，環保局將加強餐廳、小吃店等高風險場域稽查，避免食物殘渣及油脂排入水溝成為老鼠覓食熱點；稽查若發現環境髒亂，將依廢棄物清理法要求土地或建物所有人限期改善，逾期未改善者依法告發處分。

市場處長李長奎指出，傳統市場充斥各式各樣食物與食材，為防鼠重點區域，已要求各市場管理單位及攤商落實「收攤即清、廚餘不落地、不排入側溝」原則，並加強自主環境維護。若有老鼠蹤跡亦會於適當位置投放殺鼠劑，以解決鼠害問題。

環保局呼籲民眾只要掌握「防鼠三原則」能有效降低鼠害風險，包括斷糧（不讓鼠吃）食物、廚餘務必密封，垃圾即時交付；斷路（不讓鼠來）門縫、牆角孔洞加裝防鼠條或封補，阻斷老鼠入侵路線；斷居住（不讓鼠住）清除陽台、後巷及室內外雜物，減少老鼠藏匿空間，保持環境乾淨明亮。

環保局表示，民眾若於居家或社區發現老鼠蹤跡，可視情況使用殺鼠劑，並掌握「靠牆放、多點少量、持續觀察」三大原則；殺鼠劑選擇放置於牆角、老鼠出入口或有鼠尿、鼠糞痕跡處；每處放一至二小塊，避免集中投放；若未被食用可調整位置，吃完要立即補充。

另處理鼠屍時應配戴口罩與手套，先以一比九稀釋漂白水噴灑消毒，再裝入塑膠袋密封，以一般垃圾交付清運。