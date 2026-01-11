除舊布新顧環保！台中「寶之林」再生家具 1/19起7折優惠

台中市政府環保局將於115年台中清潔月期間，自1月19日至2月15日止，在寶之林廢棄家具再生中心推出全館7折優惠活動，配合民眾除舊布新需求，歡迎民眾前往選購再生家具。

寶之林地理位置。（圖／台中市政府）

環保局表示，寶之林廢棄家具再生中心主要販售各種再生家具及二手腳踏車等商品，並將不堪修復的廢棄家具拆解後，將可用部位製作成DIY素材及巧思手工小物，例如小板凳、原木筆記本等進行販售，充分展現垃圾源頭減量及惜物作環保的成果。

環保局長吳盛忠表示，民眾習慣於農曆春節前進行大掃除，經常清出大量廢棄家具，環保局除要求清潔隊加強清運外，也積極宣傳資源回收與源頭減量觀念，提高廢棄家具回收再利用。

吳盛忠指出，此次特別推出寶之林「好運加馬，歲末提前大掃除」全館7折促銷活動，不包含家具健診服務及DIY課程，讓民眾在除舊布新的同時，愛環保之餘不忘顧荷包。

環保局補充，寶之林開放時間為每週一、二及四至六上午8時至下午5時，每週三、週日及國定例假日休息，環保公園部分則為全天候開放，聯絡電話為(04)24369702。

