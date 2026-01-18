除舊布新 花蓮環保站出坡

農曆春節將近，慈濟志工走進花蓮環保站出坡整理，來自國新、國富、福安、吉安等近200位志工，分工合作，還有家長帶著小朋友來一起幫忙，彼此互助、發揮良能，維持環境整潔，共同為新一年環保與社區服務注入新氣象。

倒出一大袋的寶特瓶空罐，接著倒乾罐內液體、踩扁瓶身。周末假日一早的花蓮環保站，瞥見年輕身影來幫忙。

國風國中 洪同學：「之前來都是一整座山這樣，以後比較少喝瓶裝飲料，然後做好垃圾分類。」

慈大附中總務處保管組員 蔡詠倫：「國小做到現在是國中，以前一點點就會哀嚎，她剛來就說，她第一次看到這麼少，要教導孩子要可以做回收，或是盡量不要用一次性的產品。」

迎接歲末年終，花蓮環保站出坡打掃，志工們依照打掃位置清理擦拭，家長也帶著小朋友來體驗。

「這邊都弄完了嗎，那這一排，這一排都用完了，現在在用這一排。」

國風國中老師 李光正：「平常在學校，就是只有學習，那他來這邊來付出，用行動跟著大家一起做，做中學，讓他們從小有這樣的一個精神，去體驗這樣，一個很好的機會教育。」

不論是回收物整理、公共區域清潔等，集結近200位志工，大家群策群力。

慈濟志工 黃月英：「我們都有各和氣的打掃定點，做起來很舒服，大家一起來幫忙，你看，都很乾淨，看了也很有喜悅。」

透過集體勞動，確保環保站環境整潔、有序，也讓志工彼此交流，為新年度的環保與社區服務煥然一新，迎接更多有緣人。

