除舊布新4招 找回順暢生活

迎接丙午馬年到來，歲末除舊布新，大掃除不只是例行家務，更是一場「生活品質的深度校準」：當家中物品過量，最先被消耗的往往不是空間，而是日常的效率與情緒。透過精準的斷捨離與高效收納，不僅能釋放物理空間，也能降低視覺雜訊帶來的壓力，讓家真正回到能放鬆、能休息、能順暢生活的狀態。

整理的第一步不是購買收納盒，而是奪回空間的主控權。21世紀不動產建議，在動手前應先執行以下「心理清單」，將物品對生活的干擾降至最低，首先以一年未使用為原則，過去12個月未曾使用的物品，未來再被需要的機率極低，應勇敢放手；其次，同類物品（如馬克杯、黑色外套、保溫瓶）過多時，僅保留功能最強、美感最高的那一件，避免功能性冗餘；第三、面對「買貴了卻不實用」或「別人送但不喜歡」的物品，請以「拍照留念 + 捐贈」取代「勉強保存」，卸下心理負擔，最後，待修理、待送洗卻被擱置超過半年的雜物，代表它們已不再值得你投入時間與空間。

完成減法後，才進入真正的收納。收納不是把東西藏起來，而是降低取用成本：首要關鍵須掌握「拿得到、放得回去、維持得了」。21世紀不動產指出，換季衣物先「清掉再收進」，衣櫃才不會越換越爆，第二，採取透明化＋標籤化，縮短尋找時間，也避免重複購買。

最後為使用情境分區，設計「不用靠意志力也能維持」的收納系統，如玄關如同外出小站，可讓鑰匙、口罩、雨具，出門時一把抓，回家一次放下；書桌上的充電線、行動電源、電池；廚房夾鏈袋、保鮮膜、剪刀備料，動線可更順、檯面更清爽。

想要最快看見質感立刻提升的效果，關鍵不是塞更多，而是把視線與檯面釋放出來。善用門片後、櫃體側邊、牆面等垂直空間，以掛鉤、磁吸條收納鑰匙、清潔工具與小物，把檯面留白、降低視覺雜訊；同時針對開放式層架或衣櫃外露區，採用「色塊分群」，依顏色深淺排列衣物、書本或收納盒，達到視覺減重的效果。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，居住空間的秩序感會直接影響情緒與專注力。當物品量回到合理範圍、動線不再被阻斷，家會變得更容易維持：不必一直整理，而是更少需要整理。留白也會放大採光與視覺舒適度，讓人在家更能放鬆、休息。