除舊布「心」 靜思精舍歲末大掃除

靜思精舍歲末大掃除第三天，中區慈濟志工展現六年來的團隊默契和專業，不論是從擦拭椅子，甚至到清潔高處的縫隙，處處可見志工的用心，穿戴安全防護同時，彼此分工合作，期盼歲末年終用虔誠的心，為精舍帶來新氣象。

「這是擦椅腳，椅腳的水是用這個。」

白色桶子的水擦椅腳，橘色桶子的水擦椅面，慈濟志工連清潔都顧到細節的分工。慈濟志工 林涵淑：「因為分一個叫做椅面，一個叫做椅面以外的，椅面要保持乾淨，椅外的就是，你如果用比較髒的水，又來擦椅面 努力白費。」

「電風扇跟凹槽，所以這兩個都高空作業。」

中區慈濟志工精舍大掃除，第三天工作，安全措施不馬虎，也練就不怕高的膽子。慈濟志工 郭春良：「2019年就開始，精舍大掃除 就一直在做，每年都回來，習慣了 我不怕爬高。」

靜思精舍 德法師：「上人在丹娜絲風災的時候，雲嘉南的救災，也是叮嚀慈濟志工說，你就是只要登高的作業，高空的作業，都一定要戴安全帽，所以我們今天也有符合這樣，一個安全的一個配備。」

從大寮到齋堂，展現彼此迅速確實的多年默契，同心協力除汙垢。慈濟志工 廖進民：「我一個人的力量不夠，要透過大家的力量，就像上人講的，慈濟事是大家，所有的弟子共同來成就。」

慈濟志工 何添池：「大家回來就是要歡喜過年，看到自己的家乾乾淨淨，就會很高興。」

回到花蓮心靈故鄉幫忙打掃，用虔誠的心整理乾淨，歲末年終迎接踏進精舍的有緣人。

