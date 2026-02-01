除雪遭埋！日本世紀大雪 兩周已18死、249傷

日本降下「世紀級大雪」。（示意圖／翻攝自KiroCam03 YouTube）





受強烈寒流長期影響，日本降下「世紀級大雪」，青森積雪突破178公分，寫下史上最高紀錄，不僅有屋頂被雪壓垮，更有多人在除雪作業中，遭積雪掩埋不幸罹難。

日本列島持續遭遇寒流，各地災情頻傳。朝日電視台記者：「這棟住宅正在進行屋頂除雪，看看屋頂上的積雪，應該超過1公尺了吧，積雪量非常驚人。」

屋頂上的積雪，已經快達到成年男性高度。甚至還有屋頂，不敵大雪的重量而倒塌。

新潟十日町最深積雪達255公分，為往年1.7倍，兩名男性進行除雪作業時，掉進流雪溝被水沖走，消防隊員出動繩索與船隻，最後在距離現場，約600公尺的河川中發現兩人，但已沒有生命跡象。

目擊民眾：「這些雪掉下來，大概是這附近吧，就這樣『砰』掉到這邊，大家一起把雪往那一側推。」

秋田小坂町與大仙市發生一名男性與一對夫妻，除雪時遭滑落的積雪掩埋身亡。最大積雪達178公分的青森，上個月底與2月1日，也接連發生兩起相同案例。

根據日本統計，自上個月20日以來，日本全國因大雪等因素，造成至少18人死亡人數，另有200多人受傷。

