除非踏過我們屍體！ 王世堅談國防：台灣不會輕易認輸

民進黨立委王世堅近日談到國防預算時表示，台灣人追求和平的第一步，就是必須做好戰爭的準備。他強調，若有一天不得不動手，台灣絕不會輕易認輸或投降，除非跨過我們的屍體。

王世堅也被問到2026年是否代表民進黨參選台北市長。他提到過去在人民選擇下落敗於蔣萬安，心中對不起父親與祖父，更覺得愧對228與白色恐怖的受難者家屬，再度強調輸不得的理由。由於藍營現任市長蔣萬安連任呼聲高，台北市被視為民進黨的艱困選區，綠營能否突破外界多持保留態度。

面對中共軍事威脅，王世堅語氣堅定指出，台灣人民追求和平，但和平不是單方面的退讓，而是必須具備足以捍衛自己的實力。他表示，若中共願意釋出善意，例如停止軍演及軍艦環台等挑釁行為，兩岸仍能在經濟文化層面維持交流；但在當前情勢下，溝通必須等待適當時機。

