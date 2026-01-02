陪五迷跨年 冠佑女兒擔任演唱會嘉賓！阿信熱情擁抱

五月天在臺中洲際棒球場陪五迷跨年。（相信音樂提供）

和五月天一起迎向2026年，新年的第一道風景是90秒煙火與〈笑忘歌〉，在5525+1《回到那一天》25週年巡演首場，冠佑先許下願望，盼所有喜歡五月天的人都是家人，一起走到80歲，也希望女兒小玫瑰能離自己近一點。

冠佑（右）女兒小玫瑰擔任五月天演唱會嘉賓，和阿信熱情擁抱。（相信新樂提供）

冠佑與小玫瑰父女相擁。（相信音樂提供）

於是2026第一天，小玫瑰劉芯妤登台成為嘉賓，父女在〈超人〉中相擁合唱，她改寫歌詞緩緩現身，溫柔回應「換我伸手輕輕擁抱你」。阿信說，這首歌無論由爸爸唱給女兒，或女兒唱給爸爸，都恰到好處，隨後兩人再唱〈我不願讓你一個人〉，把不說出口的牽掛唱進歌裡。

五月天和歌迷一起看煙火。（相信音樂提供）

小玫瑰也展現音樂才華，演唱自製創作〈朋友而已〉，清亮嗓音讓全場沉醉。她對乾爹阿信提起2年前在小舞台看星星的回憶，笑說那是自己的「第二人生」。再次站上同一個舞台，她已交出作品，五月天也送上祝福，陪她在音樂路上繼續前行。

演唱會以〈盛夏光年〉、〈終結孤單〉點燃寒夜熱度，怪獸笑說需要觀眾的體溫，石頭上前擁抱取暖，瑪莎一句玩笑引爆全場。回顧2025年，《回到那一天》走遍城市，也完成《Just Love It！一路向東》的共演旅程。唱到最後一刻的2025已成回憶，2026年，五月天與你唱響最好的一天。

