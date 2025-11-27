陪他們慢慢變老 美水族館幫年邁企鵝打造「企鵝養老院」

水族館裡的企鵝，搖搖擺擺的躍上礁岩，模樣憨態可掬。撲通一聲跳下水，自在的穿梭優遊，讓人無比療癒，但很少人會去思考這群動物的老後。

在水族館的照看下，企鵝愈加長壽，也因此面臨行動不便、白內障等疾病威脅。今年2月，波士頓新英格蘭水族館（New England Aquarium）為動物「老有所終」做了特別示範。不同於大部分水族館把同類動物放在一起，他們為六隻高齡的非洲企鵝打造了專屬的「養老島」，與三十來隻精力充沛的年輕企鵝隔開。

在這座島上，老企鵝不用和好鬥的年輕企鵝爭奪棲地。島上地勢較為平坦，工作人員甚至用墊子鋪出通往水邊的坡道，方便老企鵝出入。

「我們想為年老企鵝創造一個符合牠們生理與行為需求的舒適環境。」水族館鰭腳類與企鵝館長麥克宏（Kristen McMahon）表示。

非洲企鵝在野外的平均壽命只有10到15年，然而在水族館的照料下，然而在水族館的環境下，可以活到30歲，甚至40歲。老年人需要特別照護，老企鵝也不例外。

32歲的蘭伯特（Lambert）曾接受白內障手術，每天都需要點眼藥水。34歲的博爾德斯（Boulders）患有關節炎，有些不良於行。 29歲的愛希絲（Isis）則是社交能力退化，不擅與年輕企鵝打交道。

「老實說，最初只是開玩笑，像『喔，不如給牠們弄個養老院吧？』」企鵝館副館長福克斯（Eric Fox）對《美聯社》表示，「查看這些老企鵝的健康數據後，我們更清楚牠們的疾病與身體限制，也意識到，這或許是個好方法。」

於是，新英格蘭水族館開始重新規劃企鵝展區，並在今年2月陸續把老企鵝搬遷進新家，不只硬體符合特殊需求，這裡也安裝了監控錄影器，讓工作人員能更細緻的觀察動物。他們記錄每隻企鵝的走路姿勢、行為舉止、餵食情況，甚至是否瞇眼，以觀察老年疾病的變化。

水族館訓練師與獸醫團隊密切合作，告知獸醫哪些企鵝需要特別關注，並進行行為訓練，以便治療過程更加順利。有些老企鵝須要餵食水份較高的魚，以促進腎臟健康，這些魚會先經注射水份處理。有的老企鵝要滴眼藥水，或足部護理以預防感染，甚至要針灸及物理治療。「我們幾乎每天與獸醫團隊開會，制定管理方案。」資深企鵝訓練師巴爾（Amanda Barr）說。

水族館的用心，企鵝顯然有感受。資深企鵝訓練師盧茲埃蒂（Mia Luzietti）發現，蘭伯特搬到新島後變得更加活躍，常與伴侶一起游泳或離開小島。「在這養老島上，最年邁的企鵝也能過上舒適悠閒的生活，安享晚年。」